La variante di Soria: "Ritiratela subito o sarà guerra, via Caboto deve rimanere aperta"

Sala piena, anzi pienissima, con una tensione palpabile. Oltre cento residenti si sono ritrovati, ieri sera, in biblioteca a Soria per ascoltare le spiegazioni dell’assessore Mila Della Dora e contestare la variante di Largo Tre Martiri a Soria. L’assessore ha iniziato a spiegare, ma è riuscita a malapena a finire il discorso senza essere interrotta da un’assemblea turbolenta, pronta ad incendiarsi. I residenti hanno avuto la pazienza di ascoltare l’ingegner Moretti, ma in un clima ormai rovente, con continue interruzioni, sfottò e puntualizzazioni affilatissime. La viabilità è il contendere: i soriani non vogliono che via Agostini diventi a doppio senso e che via Lungo Foglia Caboto venga chiusa. Quando Moretti ha spiegato che la viabilità delle due direttrici verrà modificata solo parzialmente, il pubblico è esploso, tra rabbia e ragione. Moretti ha detto che nella previsione di attuazione via Agostini diventerebbe a doppio senso tra Largo Tre Martiri e via Genga. A quel punto il flusso verrebbe obbligato a girare verso Lungo Foglia Caboto che, sempre nell’attuazione, verrebbe chiusa per 123 metri. Un soriano è saltato su due piedi: "Non potete chiudere una strada per far realizzare gli appartamenti a due privati".

La gente è convinta che via Lungo Foglia Caboto, per un tratto, venga chiusa perché i costruttori non potrebbero realizzare gli appartamenti per l’assenza delle distanze dalla strada. Applausi scroscianti. L’assessore ha smentito: "Il costruttore può realizzare la costruzione, i 195 metri quadrati del privato potrebbero partire anche se via Caboto resta aperta. Possono costruire". Silenzio: "Metteteci per iscritto che via Caboto non sarà mai chiusa e ce ne andiamo via tutti, subito" sentenzia la folla. "Siii, cambiate il Prg è vecchio: la viabilità a Soria è pericolosa - ha detto Michela Campanelli, del Comitato spontaneo Soria -. Il numero di incidenti che avvengono oggi per la convergenza di via Agostini con via Lungo Foglia Caboto sono bassi, per non dire irrisori. Invece posso dire che sarà pericolosissimo riportare via Agostini a doppio senso. Io sono nata in questa via. In via Agostini, quando era a doppio senso, è stata teatro di incidenti gravissimi: c’è chi è morto e c’è chi è rimasto paralizzato. Oggi è già angusta per rispondere al normale deflusso: appena succede un incidente, non passano nemmeno le ambulanze. Venite a vedere il traffico che c’è nelle ore di punta: è un ingorgo assoluto". Quando l’assessore ha ribadito che i diritti di proprietà non possono essere calpestati, la gente ha urlato "esproprio". L’assessore: "Ma se partirà la costruzione dei 195 metri quadrati non vuol dire che chiuderemo via Caboto. L’abbiamo scritto, nero su bianco: preso atto delle previsioni urbanistiche si dovrà valutare con il quartiere una revisione viabilistica della zona". Fischi a raffica: la gente non crede che fatta la variante le cose miglioreranno. "Il parere del quartiere quando mai è stato vincolante?" ha osservato Rosalia Cipolletta. Ma allora la previsione di chiusura da cosa è scaturita? Nel caso in cui ad essere edificati saranno i 491 metri quadrati di proprietà comunale: in quel caso mancherebbero le distanze dalla strada, come ha detto l’ingegner Moretti. Nessuno crede che il Comune non costruirà in futuro.

L’assessore è tornata a ribadire: "La bretella da via Genga a via Caboto è fuori il comparto. A farla sarà il Comune, ma è solo una previsione. Questa previsione l’abbiamo vincolata al parere del quartiere". Un discorso tra sordi. La gente non si fida. Insomma i soriani vogliono che la variante venga modificata, stralciando la previsione viabilistica altrimenti sarà guerra aperta. "Ritirate la variante - è la richiesta di Campanelli a nome del Comitato Soria green con in mano 800 firme raccolte in pochi giorni - e finiamo questa follia"