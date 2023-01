"La variante Gimarra ci è già costata 441mila euro"

Per studi di prefattibilità, fattibilità e progettazione, finora per la Variante Gimarra (il costo complessivo dell’opera è di 25 milioni di euro) sono stati spesi 441.682,84 di cui 413.860,84 erosi dai 20 milioni di euro del finanziamento Cipe. A ricostruire le 9 voci di spesa affrontate dal Comune, dal 2020 ad oggi, sono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle stupiti che "l’iter della variante Gimarra prosegua come se nulla fosse nonostante il Comune non abbia alcuna certezza della copertura finanziaria. La proroga dei 20 milioni di euro non è mai stata confermata dal Ministero, che anzi nell’unica occasione in cui si è pronunciato l’ha esclusa chiaramente".

Queste le singole voci di spesa: 24.700 euro per l’incarico professionale all’architetto Veronica Balsomini, a cui vanno aggiunti 3.122 euro per la realizzazione di un rendering della nuova strada; 49.483,20 euro alla società Sintagma per l’aggiornamento dello studio di prefattibilità e la predisposizione degli elaborati della gara di progettazione; 219.343,70 al raggruppamento Abacus-Archeotech-Ambiente per i servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico economica, valutazione ambientale strategica e coordinamento della sicurezza; 20.301,16 a Conteco Check per il servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica; 6.820 euro come compenso ai commissari della gara di appalto per la progettazione; 4.178,50 per la pubblicazione sui giornali dell’avviso pubblico degli espropri ai privati; 106.756,24 al raggruppamento Abacus-Archeotech-Ambiente per l’affidamento di servizi opzionali dell’appalto della progettazione; 6.978,04 a Conteco Check per la verifica preventiva in base al codice dei contratti.

"Ci chiediamo – proseguono i consiglieri Tommaso Mazzanti, Francesco Panaroni e Giovanni Fontana – con quale leggerezza l’Amministrazione vada avanti a spron battuto senza considerare che, qualora i 20 milioni si fossero volatilizzati, potrebbe essere chiamata a rispondere degli oltre 400mila euro già spesi. Il progetto tra l’altro è stato ulteriormente modificato dopo il voto dello scorso dicembre del consiglio comunale, che quindi si è espresso su elaborati non aggiornati".

an. mar.