"La vasca in ceramica bianca?. Starebbe meglio alla toilette"

Piovono critiche sulla vasca che fa da base alla stele realizzata negli anni ‘50 dai maestri della scuola d’arte Apolloni Tullio Zicari, Giuseppe Monaldi e Arturo Bacchiocchi e recentemente restaurata dagli studenti della stessa scuola. Ad attirare l’attenzione è la vasca su cui è stata installata la stele "di un bianco porcellana candido – fa notare il conte Lupo Bracci, la cui abitazione storica si affaccia proprio su piazza Marcolini – che non è in armonia con il contesto nel quale è inserita. Quel bianco porcellana, che ricopre la vasca in cemento, sembra più adatto ad un locale di servizio piuttosto che ad una piazza dove protagonisti sono i sampietrini". Il conte non nasconde il proprio disappunto per una scelta che considera non adeguata e poco gradevole, così come sospende il giudizio sugli arredi. "Spero – afferma – non siano utilizzate le solite panchine bianche già posizionate in altri contesti del centro storico". Panchine che si sporcano in breve tempo, assumendo un colore grigiastro, e che spesso sono ricoperte di scritte di vario genere e colore.

La vasca bianco porcellana è già stata segnalata alla Soprintendenza di Ancona con l’obiettivo di individuare una soluzione esteticamente migliore. La fontana di piazza Marcolini era originariamente in piazza Amiani dove attualmente c’è l’opera di Giuliano Vangi. Nel 2018 quando si decise la sua rimozione, l’amministrazione comunale prese l’impegno di non dimenticarla in qualche magazzino ma di individuare al più presto una collocazione alternativa. Fu così suggerito di posizionarla in piazza Marcolini, davanti all’ex scuola d’arte Apolloni, ospitata fino al 2017 a palazzo Marcolini. Così è stato, con l’avvio della riqualificazione della piazza si è studiato anche dove posizionare la fontana dei maestri della scuola d’arte e le dimensioni e i materiali della vasca che l’avrebbe dovuta accogliere.