La vela, esperienza che cambia la vita dei ragazzi: scuola, impresa e territorio uniti

Un percorso educativo e sportivo che unisce scuola, impresa e territorio quello progettato insieme dal Liceo Scientifico "Marconi" di Pesaro e dalla Nautilus Polisportiva Nautica Asd per promuovere la vela come strumento di crescita e orientamento dei giovani. "Mai prima d’ora, nella vela, era nato un gruppo sportivo da un’esperienza scolastica – sottolinea Enrico Ceccolini, responsabile del progetto da ormai otto anni -. Invece l’anno scorso abbiamo formato una decina di ragazzi allievi del Liceo Marconi, alcuni iscritti al corso complementare, che hanno partecipato ad attività interessanti come il campionato juniores e la Settimana Velica Internazionale di Livorno, organizzata dall’Accademia Navale, con ragazzi da tutto il mondo. Esperienze grandiose per giovani di quest’età".

Lo hanno raccontato, anche a nome dei loro compagni, Giacomo Facondini ed Emma Del Ferro: "E’ stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita – ammette Giacomo, 17 anni – permettendomi di sviluppare una fiducia e una consapevolezza in me stesso che prima non avevo. All’inizio non mi piaceva fare le regate, volevo solo veleggiare, ma poi ho cambiato idea e devo ringraziare Enrico Ceccolini che ha saputo aspettarmi". Mentre Emma, 16 anni, è quasi poetica nello spiegare perché ha amato così tanto quest’avventura: "Abitando in una città di mare, mi sentivo spinta verso una disciplina che si svolgesse in acqua. Mi piace il muoversi nel vento e la relazione che si crea in barca tra le persone: ora vorremmo creare un equipaggio femminile".

Un progetto che ha trovato un valido sponsor nella Biesse, rappresentato nella mattinata di presentazione da Sofia Provenzano, mentre il Club Nautico "Vivani" di Fano ha fornito il supporto per poter partecipare sotto l’egida della federazione: "La decima zona ha assegnato alle Marche sei progetti esterni da 2.500 euro ciascuno – ha spiegato Francesco Savelli della Fiv – a patto di passare attraverso un circolo affiliato alla federazione".

In questo modo il Liceo Marconi è diventato proprietario di due barche della classe Tridente utilizzate dagli studenti che utilizzano la base nautica di Baia Flaminia, condivisa con la Lega Navale di Pesaro. "Quando la scuola concede queste occasioni, completamente gratuite – puntualizza Ceccolini -, dà ai giovani la possibilità di vivere delle attività formative per la loro vita, che sono erroneamente considerate d’élite".

Elisabetta Ferri