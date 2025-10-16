La ’vendetta’ di Varotti: "Cultura della bellezza" per spodestare i vecchi "Itinerari"

La vendetta è un piatto da consumare freddo. E Amerigo Varotti lo serve in grande stile dopo le delusioni in politica e cioè la mancata candidatura. Ieri ha annunciato la sua nuova associazione "Cultura della bellezza", legata alla promozione del turismo e del territorio, con una conferenza stampa degna di un politico di successo: televisioni da mezza regione oltre a tutti i rappresentanti di radio e televisioni fanesi e pesaresi. E naturalmente anche la Rai. Perché l’inventore degli "Itinerari della bellezza", quando era direttore della Confcommercio, ora diventa il nemico numero uno della sua creatura ‘scippata’. "Perché noi non andiamo a chiedere soldi ai Comuni che aderiranno, ma ci limitiamo a chiedere un contributo quando organizzeremo eventi", dice Varotti che ha accanto il figlio Cristiano e Adele Cerisoli, anche lei ex Confcommercio.

Con lui, nel team, anche Corrado Moscelli, Luca Roccheggiani, Davide Feligioni e Luca Montanari. L’intento è chiaro anche se Confcommercio non viene mai citata: svuotare il contenitore rimasto nelle mani della sua ex associazione che lo ha liquidato, qualche mese fa, in mezzo a roventi polemiche e toni velenosi.

A vedere l’effetto che fa – nel salone dell’hotel Savoy in viale della Repubblica –, un pieno di rappresentanti politici: dal presidente della Provincia Giuseppe Paolini, ai consiglieri regionali Micaela Vitri, Marta Ruggeri, e l’ex sindaco di Fano Massimo Seri, fino a quelli in pectore come Nicola Baiocchi. Quindi l’assessore comunale al commercio Francesca Frenquellucci, e diversi rappresentanti di alcuni comuni dell’entroterra.

Ma in mezzo a tutti spiccavano soprattutto due presenze: quella del presidente e del direttore provinciale della Confesercenti, Stefano Fiorelli e Alessandro Ligurgo. "Se ci ha contattati Varotti? Per il momento no, ma se si fa vivo vediamo...", risponde Fiorelli. Diplomazia. In realtà telefonate sono in corso da tempo.

Il ritornello è sempre quello degli "Itinerari della bellezza" e cioè la promozione del territorio in sinergia con le amministrazioni locali "e già due comuni ci hanno chiesto la collaborazione per promuovere i loro musei ed altri si stanno facendo avanti", continua Varotti. Che ha orizzonti larghi "perché abbiamo già manifestazioni in essere con Sestri Levante e vogliamo espanderci anche in Umbria ed in Emilia Romagna". Non viene definita, la "Cultura della bellezza", come una macchina da soldi "perché noi siamo un’associazione privata e guardiamo il territorio. E nelle iniziative che metteremo in campo verranno anche coinvolte le popolazioni locali attraverso la formazione di operatori. Ed abbiamo già partecipato alla fiera del turismo di Rimini e vogliamo esserci ad altri eventi del settore al fine anche di tessere nuove collaborazioni con enti pubblici, operatori turistici e culturali".

La leva su cui punta Amerigo Varotti è quella di andare a sopperire la mancanza del pubblico sotto il profilo della promozione del territorio: le valli, l’entroterra, l’architettura partendo dal palazzo Ducale di Urbino e quindi anche quel Montefeltro che ha già creato una associazione "con nove comuni e che ha al centro Montecopiolo, il cuore e la capitale di quel territorio". Ma il concetto forte è questo e lo ripete: "Le amministrazioni non pagano per associarsi, ma danno il loro sostegno solo quando verranno promossi ed organizzati eventi", chiude Varotti. Ha una sede fisica la "Cultura della bellezza"? Per il momento no. Ma...

m.g.