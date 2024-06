La vendita ’a piramide’ . Tutti assolti i 13 imputati. Tra loro noto ristoratore

Tutti assolti dall’accusa di far parte di un sistema illegale di vendita piramidale, basato dal reclutamento di nuovi adepti. La sentenza pronunciata con formula piena dal giudice del Tribunale di Rimini si è tradotta in un liberi tutti per i 13 imputati, di cui due pesaresi, coinvolti nell’inchiesta della Guardia di Finanza denominata "Cheope". Davide Vagnini, 49 anni, pesarese, titolare del ristorante Il Poggio e Thomas Bragagnolo, 36 anni, di Monteciccardo erano i due pesaresi finiti sotto il mirino delle Fiamme gialle che, nell’ambito dell’inchiesta, avevano sequestrato, su ordine del gip di Rimini, immobili e disponibilità finanziarie per 7 milioni e 300mila euro, poi dissequestrati su richiesta di riesame da parte delle difese.

Per quanto riguarda i due pesaresi che erano finiti sotto processo, la Guardia di Finanza aveva messo i sigilli a due case e due garage. La rete di vendita della società riminese, con sede legale a Milano, specializzata in integratori alimentari prodotti da una multinazionale statunitense commercializza tutt’ora integratori provenienti dall’estero.

L’accusa era anche quella di non aver mai versato nulla all’erario italiano: "Ma anche gli accertamenti fiscali – commenta l’avvocato Giovanni Orciani, difensore di Davide Vagnini, - si sono tradotti con un nulla di fatto avendo constatato la piena regolarità dell’attività svolta dal mio assistito e il regolare versamento di tutte le imposte".

La differenza tra l’attività lecita di network marketing e il sistema piramidale non consentito dalla legislazione italiana consiste, nel primo caso, nel fatto che il guadagno deriva dalla vendita del prodotto sia da parte propria sia da parte dei soggetti affiliati, nel secondo caso il lucro si basa quasi esclusivamente sul reclutamento di adepti a cui è richiesto il versamento di una tassa di accesso consistente in una somma ingente che può essere camuffata come acquisto di una quantità ingiustificatamente alta di prodotti.