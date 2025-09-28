La vera maturità inizia dalle urne. Sono 3.462 i diciottenni al voto: "Un diritto, ma di più un dovere"

Sono 3.462 i neomaggiorenni residenti nella provincia di Pesaro Urbino che tra oggi e domani potranno esprimere il proprio diritto al voto. Tra le 1.642 femmine c’è Sofia Giunta, mentre tra i 1.820 maschi ci sono il pesarese Eugenio Albini Riccioli e il fanese Stefano Leonelli. A tutti abbiamo fatto le stesse domande. Tutti e tre hanno definito “importante il fatto di poter votare“; oltreché un diritto, due su tre lo sente essere un dovere verso la propria comunità e due su tre mettono in cima alle priorità di un politico che li convince, la capacità di creare opportunità occupazionali in patria, anche per i giovani, perché tra i principi costituzionali, il lavoro è la leva imprescindibile per l’ emancipazione e l’indipendenza della persona. Tre su tre, nel guardarsi attorno, tra fatti che caratterizzano le cronache nazionali e quelle locali, affermano la necessità di veder maggiormente tutelati i diritti umani quali la dignità, anche correlata all’etica del lavoro e al rispetto delle diversità da loro intese come ricchezza. Non hanno paura della complessità. Ecco le loro testimonianze.

Eugenio Albini Riccioli

"Parlando con i miei genitori e i miei nonni ho capito quanto importante sia stato conquistare il diritto al voto. All’inizio l’avevo preso un po’ alla leggera. Ora per me è un dovere e sento la responsabilità di contribuire per la scelta migliore. Sono emozionato, coinvolto dall’andare a votare. Per orientarmi ho letto le pagine ufficiali dei candidati, mi sono fatto una idea sui cinque anni di Acquaroli e da pesarese posso rifarmi ai dieci anni in cui Ricci è stato sindaco a Pesaro. Un politico per me è convincente se si apre alle questioni generali e non si chiude nel suo piccolo mondo: vorrei un’Italia capace di essere significativa negli scenari internazionali e credo che consolidare il nostro rapporto con Unione Europea sia giusto.

Sofia Giunta

"Non essendo appassionata di politica, non ho quell’impulso a fare approfondimenti. Per questo mi sento non proprio preparata ad affrontare ques’importante atto. Trovo che la scuola, luogo in cui noi studenti siamo più liberi dai condizionamenti, avrebbe dovuto prepararci nelle questioni di attualità. Oggi avremmo avuto una bussola per orientarci in tanta, troppa, retorica. La priorità, per me, è quella del rispetto dei diritti umani. Questi, in relazione alle epoche passate, sono maggiormente garantiti, ma i telegiornali raccontano realtà allarmanti. L’italia mi piace per le tradizioni, la cultura, il cibo, ma tradisce il desiderio dei giovani che vorrebbero restare e non possono perché non ci sono reali opportunità. Questo non è dignitoso. Troppo spesso i giovani non sono presi sul serio".

Stefano Leonelli

"Andrò oggi a votare perché è molto importante farlo. E’ un atto che ci dà la possibilità di esprimere la nostra opinione e di dare il nostro contributo anche alla politica della regione. Ho letto i programmi dei vari candidati, ho cercato i nomi dei vari politici e i partiti a cui appartengono: ho cominciato ad informarmi da giugno. Ho le idee chiare su chi sia meglio votare. Secondo me un politico convincente deve fare il bene delle persone senza anteporre le convenienze dei partiti. Sicuramente deve essere capace di gestire le emergenze. Una priorità su cui intervenire è la scuola: dovrebbe preparare al mondo del lavoro cosa che in realtà fa davvero poco. Interverrei anche sulla selezione degli insegnanti: a fare i professori dovrebbero essere quelli che hanno la vocazione all’insegnamento e non quelli che usano la scuola come un impiego di ripiego. Il rischio è di rovinare l’interesse di un ragazzo verso lo studio".

Solidea Vitali Rosati