La vergogna dei vandali. Irrompono nella casa per disabili: "Bivacchi e danni, uno schifo"

Capita anche questo… Ignoti vandali sono entrati, forzando una porta, nella nostra casa adiacente al parco Miralfiore, che ci stavamo apprestando a ristrutturare per creare una piccola comunità residenziale per i nostri ‘ragazzi’. C’è molta rabbia, ma ci siamo rimboccati le maniche e andiamo avanti per raggiungere l’obiettivo". Con questo messaggio postato sui social, la cooperativa sociale T41A racconta ciò che è accaduto qualche giorno fa negli spazi dello stabile che la realtà pesarese sta ristrutturando per ospitare una comunità di sei ragazzi con disabilità, che si trova all’ingresso del parco Miralfiore.

"Si tratta dello spazio che ospitava un ristorante ed un negozio della cooperativa Campo Base – dice il vicepresidente della T41A, Paolo Dionigi – realtà che ora è entrata a far parte della T41A e quindi quella casa è rientrata nelle nostre disponibilità. In questa casa, vogliamo spostare la comunità di sei ragazzi con disabilità che ora sono ospitati (da dieci anni) in un appartamento in via Curiel, dove oggi siamo in affitto. Dopo aver richiesto ed ottenuto tutti i permessi dalle autorità competenti, a breve inizieremo i lavori di ristrutturazione ma qualche giorno fa, abbiamo avuto una brutta sorpresa". Dionigi racconta l’episodio descritto sulla pagina Facebook della cooperativa: "Durante le ultime settimane per ragioni organizzative, non eravamo più entrati in quei locali – dice –. Passando di fronte sembrava tutto a posto, perché la porta era chiusa. Invece qualche giorno fa siamo entrati (accompagnati dalle forze dell’ordine, perché abbiamo notato poi la porta forzata) ed abbiamo trovato una brutta sorpresa. Qualche ignoto si è introdotto nella casa e l’ha utilizzata come bivacco per la notte, in più purtroppo ha rotto alcune porte ed imbrattato i servizi igienici. Ora abbiamo rimesso tutto in sicurezza ed in attesa di iniziare i lavori di ristrutturazione (a giorni) abbiamo anche messo una guardia giurata per controllare la situazione".

Dionigi conclude: "Siamo molto dispiaciuti per l’accaduto – dice – ma non vogliamo fare nessuna polemica. Noi siamo abituati così, ci rimbocchiamo le maniche per realizzare i nostri progetti. Per la fine di marzo quindi ci auguriamo di aver portato a termine tutti i lavori, di ospitare i sei ragazzi (4 uomini e 2 donne, che vengono seguiti 24 ore su 24 dagli educatori della comunità) e al tempo stesso ci auguriamo anche di dare una ulteriore mano alla rivalutazione del Parco Miralfiore".

Alice Muri