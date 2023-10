La versione di Oliva: "All’istituto alberghiero si faccia meno teoria e si insegni più mestiere"

Risponde al telefono al primo squillo. Lui è Fabrizio Oliva (ex presidente degli albergatori e amministratore dell’hotel Flaminio).

Come mai pagate poco i camerieri dell’Alberghiero di Pesaro che cercano lavoro?

"Ho letto quello che dice il preside Roberto Franca e sono allibito. Chi, come, quando è stato pagato poco? Lo dica. Altrimenti è sparare nel mucchio. E’ come se io dicessi che tutte le scuole sono da chiudere perché poco qualificate".

Cominciamo allora dall’Alberghiero di Pesaro: è buona o da buttare perché non invia personale nei vostri alberghi?

"Non dico questo, ma sicuramente è considerata una scuola parcheggio per chi non sa cosa fare da grande. Lo stesso preside dice che è di serie B e non credo che le faccia una grande pubblicità".

Lei dove va a reclutare il personale qualificato?

"Glielo dico subito: alla scuola Alberghiera di Molfetta, in provincia di Bari. Ne ho assunti 6 per la stagione appena trascorsa. Ragazzi in gamba, che intendono fare quel mestiere come prospettiva di carriera. Ecco la differenza con l’Alberghiero di Pesaro che iscrive ragazzi che in una buona percentuale andranno a fare altro, in Puglia e al sud in generale, i ragazzi degli Alberghieri entrano motivati e convinti di voler fare quel mestiere. Infatti i risultati si vedono. Trovano lavoro ovunque. E nessuno di loro ci ha chiesto di avere il fine settimana libero. Sanno perfettamente che è una domanda senza senso".

Invece per gli studenti del Santa Marta sembra essere la questione più importante per accettare o meno un lavoro.

"Non ho dubbi, mi chiedo perché allora si siano iscritti a quella scuola. E soprattutto perché nessun docente o preside abbia detto loro, al primo giorno di lezione, che il fine settimana è il momento clou della futura professione".

Consigli da dare al preside Franca?

"Se non vuole che gli iscritti diminuiscano sempre di più, consiglierei di privilegiare la pratica più che la teoria. Mi dicono che per i primi due anni la teoria è preponderante. Ecco, direi di ribaltare le proporzioni e sono sicuro che i ragazzi potrebbero apprezzare di più. E tornare ad iscriversi".