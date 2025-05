"La via degli Dei", una meravigliosa avventura

Nell’ambito del progetto di lettura “Un pieno di libri” organizzato dalla Mediateca Montanari di Fano, lunedì 17 marzo 2025 è venuto a scuola Angelo Mozzillo, accompagnato da Chiara Magi della libreria “Stacciaminaccia”, per incontrare gli alunni delle classi quinte. E’ l’autore del libro “Bello il bosco ma... non ci vivrei!”, che abbiamo letto in classe con curiosità e tanto divertimento. La storia racconta le diverse peripezie che lui e il suo amico Davide Panizza (illustratore del libro) hanno affrontato durante il cammino de “La Via degli Dei” che da Bologna arriva a Firenze.

"Prima di tutto io non ci volevo nemmeno andare", sono le prime parole del libro che evidenziano l’iniziale poco entusiasmo per questa grande impresa, nata a causa di una battuta presa troppo sul serio da un loro "scriteriato" amico durante una serata goliardica, ma poi rivelatasi una meravigliosa avventura. L’incontro con Angelo è stato molto coinvolgente, ci ha particolarmente entusiasmato il suo modo di raccontare perché ha risposto sempre simpaticamente alle nostre domande, con battute divertenti. E’ un’emozione poter conoscere e parlare con gli autori dei libri che leggiamo perché attraverso le loro parole possiamo immedesimarci nelle avventure che hanno realmente vissuto.

Gli alunni della classe 5ª B