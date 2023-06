Fino al 4 luglio, l’Orto botanico dell’Università di Urbino ospita “La via dell’amore in Siddartha“, mostra itinerante di scultura e pittura che proviene dalla galleria Celeste di Vicenza. L’esposizione, allestita nella struttura gestita dall’Ateneo grazie anche alla disponibilità del prefetto, il professor Andrea Pompa, raccoglie le opere di 10 artisti delle associazioni culturali “Universal love“, della città veneta, e “L’arte in arte“, della città ducale: Paolo Apolloni, Catuscia Bucci, Alberto Caregnato, Susanna Galeotti, Oliviero Gessaroli, Giancarlo Lepore, Elisa Michelazzo, Fulvio Paci, Leni Sibilio e Alessio Spalluto.

Ideato da Apolloni, in collaborazione con Lepore e Bucci, e ispirato al libro “Siddhartha“ scritto da Herman Heese, il progetto è patrocinato dall’Università Carlo Bo, dal Comune di Urbino, dall’Accademia di Belle arti, dal Legato Albani e dalla rivista VivArte. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13, con ingresso libero.