’La via delle storie’ Le generazioni si incontrano

La Tav, Torre dell’Arte di Vallefoglia a Sant’Angelo in Lizzola, si prepara a celebrare la Notte dei Musei e la Giornata internazionale dei musei. A partire dalle ore 16.00 di oggi, si celebrerà un evento, gratuito, che aprirà le porte ad altre iniziative dei prossimi mesi. Il laboratorio di incontro tra generazioni, dal titolo "La via delle storie", prevede una raccolta di testimonianze delle persone più longeve, e non, alla ricerca dei racconti più significativi della storia del borgo (prenotare per la serata al 349 8062441".

Le interviste verranno poi esposte nella Sala del Consiglio di Palazzo Mamiani, che ospiterà per due anni anche l’opera della Cantatrice Assente. Il laboratorio è organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione "Etra, entra nell’Arte", dalla Proloco Prosantangelo e dall’Associazione Auser della provincia di Pesaro Urbino.

Lu.Ard.