"La Via Magnifica" lungo il Furlo. Un mosaico su 3 km di cammino

Con la prossima Fiera Internazionale del Tartufo di Acqualagna, sarà presentato al pubblico il primo mosaico del progetto artistico-culturale "La Via Magnifica", opera di grande valore simbolico e storico. L’installazione, visibile proprio davanti al Municipio di Acqualagna, è una riproduzione ispirata a un pregiato pavimento musivo del III secolo d.C., rinvenuto a Fossombrone nella cosiddetta "Casa di Asclepio". Il mosaico originale – ora conservato al Museo Archeologico di Fossombrone – raffigura due cani, animali amati dal proprietario della domus. Questa riproduzione rappresenta il primo tassello di "La Via Magnifica", ambizioso progetto che valorizza il tratto della Via Flaminia che attraversa la Gola del Furlo. Il progetto è in fase di studio e coinvolge i comuni di Acqualagna, Fermignano e Fossombrone, con il sostegno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo. Il mosaico inaugurale è stato realizzato dagli artisti Michele Picone, Katia Grasso, Cristina Cucchi e Antonio Sorace.

Ma cos’è "La Via Magnifica"? È un progetto pensato per trasformare il camminamento pedonale di quasi 3 km che attraversa la Gola del Furlo in una vera e propria strada dell’arte. Attraverso pedane mosaicate realizzate da artisti provenienti da tutta Italia, "La Via Magnifica" intende offrire al pubblico un percorso unico, capace di coniugare arte, storia e natura in modo armonioso e sostenibile. E’ un’inedita forma di Street Art immersa nel paesaggio, in grado di attrarre un pubblico nazionale e internazionale, e capace di rilanciare il territorio valorizzandone le eccellenze artistiche, storiche e ambientali. Il progetto sarà totalmente accessibile: i percorsi saranno fruibili anche da passeggini e carrozzelle, e sarà garantita l’inclusività per le persone ipovedenti attraverso apposita segnaletica in braille.

Mario Carnali