La vicenda di Placido Sisi a Fano: interrogazione in Regione

Una vicenda che ha toccato quella della morte dell’industriale Placido Sisi, deceduto la settimana scorsa nel reparto di geriatria del Santa Croce. La figlia Silvia aveva sollevato delle proteste perché aveva chiesto di poter assistere il padre nelle ultime ore di vita. Cosa che non è stata possibile e quando è riuscita ad entrare nel reparto, l’anziano genitore purtroppo era morto. Ora questa trieste vicenda arriva in consiglio regionale perché il responsabile dell’Udc cittadina, Stefano Pollegioni, ha fatto presentare una interrogazione in Regione dal suo rappresentante a palazzo Raffaello, Dino Latini. Interrogazione diretta all’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. Dopo le condoglianze alla famiglia, Pollegioni scrive: "Il fatto vissuto e raccontato dalla figlia, merita chiarezza anche per rispetto degli operatori sanitari che ogni giorno fanno sacrifici con grande professionalità. Una chiarezza che spetta al responsabile regionale alla Sanità e alla direzione sanitaria dell’ospedale Santa Croce".

"Mi auguro – prosegue l’esponente Udc – che esistano buone motivazioni da parte della direzione ospedaliera di Fano che giustifichino la vicenda. Abbiamo sofferto un tempo difficile dove, a causa dell’emergenza Covid 19, molti cari sono deceduti, all’interno dei nosocomi, senza la vicinanza dei propri familiari. Una situazione di grande sofferenza e che oggi speravamo, con l’allentamento delle restrizioni anti Covid, di non dover più rivivere. Avevo, nel passato, già proposto che nei reparti dell’ospedale fanese, a causa della pandemia, fosse adibito uno spazio per dare la possibilità ai familiari di essere vicino al proprio caro in fine vita. Preso atto dal Carlino della vicenda, ho chiesto al consigliere regionale Udc, presidente del consiglio regionale Dino Latini, di intervenire con una interrogazione, che presenterà, per chiedere all’assessore Filippo Saltamartini di far luce sulla vicenda".