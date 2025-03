La Vigor a caccia dei numeri-salvezza

Un rush finale tanto incerto, quanto entusiasmante. Ancora 7 turni ed il girone F di Serie D emetterà i suoi verdetti. La Vigor si trova nel limbo, appesa tra la necessità impellente di allontanarsi dalle zone rosse della classifica, chiudendo definitivamente la pratica salvezza, e l’ambizione di raggiungere i playoff. Un traguardo di importanza relativa, ma sicuramente appagante al termine di una stagione così altalenante.

La sosta sembra quasi la quiete prima della tempesta. La Vigor ha sfidato quasi tutte le sue inseguitrici. Oltre alla Recanatese, prossima avversaria, mancano all’appello Notaresco e Roma City che i rossoblu affronteranno rispettivamente alla terz’ultima ed all’ultima giornata. L’obiettivo è raggiungere la salvezza matematica prima di questo duplice scontro.

Per riuscirci la squadra di Antonioli dovrà dare una svolta alla propria stagione e ribaltare qualche pronostico. Per quanto proibitivo possa essere il calendario vigorino, serve l’ultimo sforzo. Dopo la Recanatese sarà la volta della Sambenedettese, poi L’Aquila. Una serie decisamente impegnativa, ma alla Vigor servono vittorie, quindi punti.

Quali sono le armi a disposizione del tecnico vigorino? Sicuramente un ritrovato Ferrara. Nell’ultima gara contro il Termoli, l’attaccante romano ha segnato ed illuminato con le sue giocate. Non è bastato per strappare il successo, ma è un punto di partenza. Chi invece non riesce a sbloccarsi è James Tenkorang, nonostante l’impegno profuso, l’attaccante ex Fano e Livorno non ha mai trovato il gol.

Pesaresi è la certezza, il faro di esperienza di un reparto avanzato in evidente difficoltà. Effettivamente la Vigor si trova in una situazione inedita rispetto alle passate stagioni. Lo scorso anno i rossoblu hanno chiuso la stagione con il secondo miglior attacco del girone (57 gol fatti), meglio addirittura del Campobasso (55) vincitore del campionato, seconda solo alla Samb (58 sigilli).

A distanza di un anno la Vigor sembra un’altra squadra e con soli 28 tiri a bersaglio, sembra proibitivo raggiungere un tale bottino. Rispetto allo scorso anno però, i rossoblu hanno raddrizzato la difesa.

Sono solo dati parziali, ma indicativi delle reali difficoltà e dei pregi della squadra che a Recanati, tra una settimana, dovrà rinunciare a Kone. In compenso però rientreranno Gabbianelli ed Alonzi. Il futuro, dopotutto, non è così oscuro.

Nicolò Scocchera