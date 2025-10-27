La Virtus parte bene. Poi però è notte fonda

FANO

GRUPPO CONSOLI : Rossini, Cech 1, Cavuto 15, Solazzi, Tondo 18, Cominetti 14, Cargioli, Franzoni, Mancini 7, Zambonardi, Bettinzoli, Berger 12, Ghirardi, Brozzi, Lucconi 12. All. Zambonardi.

ESSENCE HOTELS FANO: Coscione, Tonkonoh 8, Merlo 11, Roberti 16, Ricci 9, Mengozzi 8, Iannelli (L), Falcioni, Galdenzi, Fornal, Sorcinelli, Bisotto, Rizzi, Arguelles Sanchez. All. Mastrangelo.

Arbitri: Sergio Jacobacci e Alessio Lambertini.

Parziali: 20-25, 25-20, 25-20, 25-16

Note. Brescia battute vinceti 8, battute errate 20, muro 11; Fano: battute vincenti 4, battute errate 7, muro 9.

Nulla da fare per l’Essence Hotels Fano a Brescia, sconfitta per 3 a 1 dopo un inizio promettente ed incoraggiante. La superiorità di Brescia è uscita alla distanza anche se Fano esce dal San Filippo a testa alta. I virtussini sorprendono i padroni di casa ad inizio match incidendo in battuta e a muro (9-13). Ricc domina in prima linea mentre la coppia Merlo-Roberti è infallibile in attacco, Brescia non riesce a reagire e per i marchigiani la strada è in discesa.

Il match cambia a partire dalla seconda frazione con Mancini devastante in battuta (11-7) e cresce il rendimento di Tondo, uno dei migliori in campo (22-19). Il set decisivo è il terzo, le squadre giocano alla pari fino al 18-17 firmato Essence Hotels, poi Cominetti va in battuta e per Fano è notte fonda (23-18).

Nel quarto parziale la Virtus e i padroni di casa vanno a braccetto fino a quota 8, poi i locali decidono di accelerare in modo particolare in battuta. I marchigiani non tengono in ricezione e i lombardi chiudono l’incontro per 3 a 1.

Manuel Coscione, alzatore della Virtus: "Loro hanno spinto in battuta. Credo che la chiave della gara sia stata questa. Sono stati bravi anche in difesa e in contrattacco. Noi dobbiamo essere più costanti, non lasciare troppi vuoti che poi gli avversari sfruttano a loro favore. Non stiamo giocando male. Dobbiamo però essere più costanti. Ora – conclude l’alzatore virtussino – si riavvolge il nastro e ripartiamo".

È un campionato difficile, ma Essence Hotels è consapevole. Sa che per ottenere la salvezza ci sarà da lottare. Ma quest’anno la società si è ben strutturata per pianificare una programmazione ambiziosa. C’è l’ idea di conquistare il salto di qualità. Ma un passo alla volta, senza bruciarsi.

Ora c’è davanti una settimana per preparare al meglio la prossima partita. Si torna a giocare davanti al pubblico casalingo. Al Palas Allende infatti arriva domenica prossima Aversa. Il valore del pubblico fanese che sostiene i propri beniamini è molto prezioso. La salvezza biancorossa si costruirà davanti al pubblico amico. Con un occhio alla conquista dei playoff.

b.t.