La Vis a Recanati per dimostrare che c’è. Stellone: "Giocheremo come fosse l’ultima"

‘Giocare come fosse l’ultima, senza calcoli’. Ecco il messaggio di Roberto Stellone in vista di Recanatese-Vis, andata dei playout. E’ la penultima, ed è quella che indirizzerà lo spareggio. ‘Importantissima, anche se non decisiva’. La Vis lo sa: pur con i vantaggi del caso, non si gioca per il pareggio a questi livelli. E’ il coraggio che va messo in campo.

‘Sono state due settimane lunghissime – ammette il tecnico -. L’ultima vittoria ci ha dato serenità. La pausa è servita a recuperare gli infortunati, a svolgere dapprima lavoro fisico e poi a preparare questa partita’. Non c’è una squadra da motivare, semmai una tensione da stemperare: ‘L’abbiamo fatto nel modo più semplice, facendo le cose di tutti i giorni. Ora siamo pronti’. La rifinitura di ieri mattina, presenti il copresidente Marco Ferri e consorte, è finita prima del solito. Tutto preparato per tempo e nei dettagli. Quante volte è stata visionata la Recanatese? ‘Molte’ fa sapere il mister, che dice di aspettarsi una squadra da subito aggressiva’.

E’ la partita della vita, altra frase ricorrente. ‘E scende in campo la formazione migliore.’ Quale? Solo qualche indizio seminato qua e là. Obi e Tonucci sono recuperati, il centrocampista nell’ultima settimana ha convinto e partirà dall’inizio, con Rossetti pronto alla staffetta. Attacco e difesa difficilmente saranno toccati: il primo per assenza di alternative (Nicastro squalificato), il secondo per dare continuità. Questa è l’impressione. Assetto prudente a una punta? Stellone non l’ha mai fatto. Resta da vedere chi giocherà sugli esterni, con i rientri dalla squalifica di Mattioli e Peixoto, vista la buona prestazione di Da Pozzo e Nina contro la Juve. ‘Abbiamo buone scelte’, la risposta.

La Recanatese? ‘Mi ha fatto una buona impressione. Costruisce da dietro, ha esperienza, attacca con molti uomini. Noi dovremo rispondere colpo su colpo’. Giocare senza calcoli è l’ammonimento a non tirarsi indietro. ‘E poi li abbiamo fatti una volta e ci è andata male’ (riferimento a Nicastro, diffidato, preservato contro la Juve, inserito nel finale e ammonito). Essere lucidi, questo sì: evitando ‘errori di posizionamento’ (vedi Sestri) e capendo ‘quando è il momento di attaccare e quando difendere’. Come si deciderà? ‘In tanti modi. Sfruttando gli episodi, certo, soprattutto vincendo i duelli’.

Quello del tifo è vinto in partenza, con 505 tifosi al seguito. ‘’Ci daranno una grande spinta. Ho visto gli striscioni. Loro sono con noi, noi siamo lì con loro’. La Vis è in ritiro da ieri pomeriggio. Il tifo, con raduno alle 14, muoverà dal Campus.

Così in campo (stadio Tubaldi, ore 18).

Recanatese (3-4-2-1): Meli; Shiba, Ferrante, Peretti; Raimo, Raparo, Carpani, Longobardi; Sbaffo, Lipari; Melchiorri. All. Filippi.

A disp. Mascolo, Veltri, Allievi, Rizzo, Prisco, Morrone, Pelamatti, Fiorini, Ferretti, Guidobaldi, Mazia, Ahmetaj, Tiberi.

Vis Pesaro (3-4-1-2): Neri F.; Rossoni, Zagnoni, Neri G.M.; Da Pozzo (Mattioli), Obi, Di Paola, Nina; Pucciarelli; Karlsson, Molina. All. Stellone.

A disp. Mariani, Polverino, Ceccacci, Tonucci, Giorgini, Iervolino, Rossetti, Pecile, Loru, Foresta, Valdifiori, Mamona, Kemayou.

Arbitro: Crezzini di Siena.