La Vis adesso si trova ai margini della palude. Ma vietato rilassarsi: il Pineto è dietro l’angolo

Al grido di si salvi chi può c’è chi si mette a correre e chi resta impietrito. Nel momento più delicato la Vis incappa in due sconfitte di fila e si fa trascinare ai margini della palude. Il modo e il risultato richiamano l’avvio di stagione stentato. La squadra non segna e paga ogni errore. Se è solo un momentaccio lo sapremo presto perché domani si torna a giocare (30^ giornata) e la trasferta di Pineto diventa un passaggio decisivo. Siamo ancora alle gare possibili, dopo arriveranno quelle proibitive.

A parte l’impegno, lo spirito di sacrificio, una buona fase difensiva anche sotto pressione (a parte il gol preso al 93’, quinta volta in zona Cesarini), non c’è molto da salvare della gara col Pontedera, capace di sbancare per la prima volta il Benelli. Poteva finire 0-0, certo, e ci poteva stare, come ha ammesso il tecnico dei granata Max Canzi (‘Siamo stati nettamente superiori come mole di gioco, ma a livello di occasioni no’).

Resta però l’impressione di una squadra che fatica ad imporre il proprio gioco e soprattutto mettere gli attaccanti in condizione di far male. Un dato eloquente: due tiri in porta nel primo tempo (Karlsson e Nicastro), zero nella ripresa. A Recanati numeri simili in fatto di occasioni. Non aver segnato a due delle peggiori difese del campionato non è un dato che incoraggia. Il gioco s’è fatto più macchinoso, manca il respiro sugli esterni, la capacità di salire di squadra e trovare il fondo (appena 5 angoli calciati nelle ultime due gare, 17 quelli subiti).

Tante energie devono così essere spese per la riconquista della palla e se di fronte ti trovi un avversario dotato come il Pontedera, si finisce per correre a vuoto e rincorrere gli avversari.

Banchieri ha provato a rivitalizzare la fascia destra con Da Pozzo e Mamona: il primo ha dovuto sacrificarsi su Ianesi e nell’unica occasione in cui si è spinto avanti ha creato una situazione pericolosa; il secondo ha avuto solo qualche sprazzo, ma poche volte è riuscito a puntare l’avversario. E siccome i mali non vengono mai soli, ecco l’espulsione di Joel Obi: il giocatore più atteso fin qui ha messo insieme solo una manciata di minuti dimenticabili, tra l’infortunio del debutto e il cartellino rosso del rientro: due ammonizioni forse esagerate, ma sintomo di una condizione non ancora ottimale. Salterà Pineto e dovrebbe essere l’unica assenza per Banchieri, che domani dovrà comunque cambiare qualcosa, alla luce degli impegni ravvicinati.

Pesaro resta al di sopra della zona playout, ma il margine si riduce e le vittorie di Lucchese e Spal fanno intendere che entrambe hanno tutta l’intenzione di salutare la compagnia. Quattro marchigiane nella bolgia. Se la Vis è quella messa meglio, è tempo che torni a dimostrare di volere e di valere la salvezza.