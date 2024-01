La Vis al nono risultato utile consecutivo. Una perla di Karlsson regala un punto d’oro

virtus entella

1

vis pesaro

1

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Portanova; Zappella, Corbari, Petermann (36’ st Matteazzi), Lipani (32’ st Faggi), Di Mario; Montevago (32’ st Vianni) Tomaselli (32’ st Faggioli).

All. Gallo.

A disp. Paroni, Siaulys, Garattoni, Muller, Meazzi, Clemenza, Reali, Banfi, Ghio, Santini.

VIS PESARO (4-3-2-1): Neri F.; Ceccacci (1’ st Mattioli), Rossoni (33’ st Molina), Zagnoni, Zoia (33’ st Peixoto); Nina (19’ st Neri G.M.), Di Paola, Rossetti; Karlsson, Pucciarelli (19’ st Mamona); Nicastro.

All. Banchieri.

A disp. Mariani, Polverino, Loru, Foresta, Valdifiori.

Arbitro: Di Reda di Molfetta.

Rete: 40’ pt Tomaselli, 43’ st Karlsson.

Note _ Spettatori 957 (paganti 403, abbonati 554, una quarantina i tifosi pesaresi), incasso 8.339 euro; ammoniti Rossoni, Rossetti, Nicastro, Zoia, Petermann, Matteazzi; espulso il vice allenatore della Vis Renzoni; angoli 4-12; recupero 1’ + 4’.

Artigli di bomber nei minuti decisivi. Gli attaccanti forti servono a quello. Anche a trasformare in azzurro il grigio di giornata. Nicastro aggancia il cross di Mattioli a centro area, e in semigirata chiama De Lucia a respingere, Mamona si avventa e Karlsson sottomisura devia in rete bruciando tutti.

La Vis si piega ma non si spezza mai, reagisce a ogni colpo, ripropone la sua personalità, va a punto su un campo mica facile.

Confeziona la settima rimonta stagionale e infila il nono risultato utile consecutivo. Oltremodo meritato, perché se la Virtus ha tirato di più (ma nella ripresa senza beccare mai la porta), Pesaro ha avuto le sue occasioni. Quello che non è riuscito nel primo tempo (prodezza di De Lucia sulla punizione di Di Paola destinata all’incrocio) è venuto alla fine. Dopo aver martellato a lungo (12 angoli contro 4), dopo aver messo dentro tutta l’artiglieria pesante e attaccato a pieno organico, rischiando le inevitabili ripartenze.

La squadra di Banchieri è andata sotto nel suo momento migliore, facendosi beffare su una seconda palla dopo un batti e ribatti aereo fuori area. Di fatto è stato un colpo balistico di Tomaselli dai 22 metri, troppo potente e preciso per Filippo Neri. L’Entella che provava a lavorare ai fianchi i biancorossi (cross a ripetizione di Zappella e Di Mario per poi andare a riempire l’area) s’è ritrovata così avanti grazie a un improvviso varco al centro. Nel primo tempo anche una palla gol per Petermann (ottimo Neri a chiudere lo specchio) e un paio di grossi pericoli portati dalla Vis.

Nella ripresa classico schema: Vis a fare la partita, Virtus ad agire di rimessa. Spazi invitanti per i liguri metropolitani ma imprecisione diffusa. La palla del pari capita sulla testa di Karlsson (gran duello con Manzi), De Lucia gli dice no. I cambi accrescono le soluzioni vissine, nonostante un eccesso di palloni buttati avanti. La sfilza di angoli crea diverse occasioni. Infine, quando i diavoli neri sembrano sul punto di portarla a casa, ecco la giocata che rimette le cose a posto. Un gol segnato alla terza miglior difesa del girone, ecco un altro punto di merito.