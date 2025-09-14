La notte giusta

14 set 2025
LORENZO MAZZANTI
Cronaca
La Vis decimata attende un Livorno tignoso

Stellone: "Non ci sarà dal primo minuto nemmeno Di Paola. A sostituirlo ci penserà Giovannini". Si gioca al Benelli alle ore 17.30

"Cambiando 14 giocatori, di cui alcuni acquistati negli ultimi giorni di mercato, ad oggi ci possiamo ancora ritenere un cantiere aperto. Oltre alle indisponibilità di Zoia e Bove per infortunio e a quella di uno Jallow febbricitante per squalifica contro il Livorno non ci sarà dal primo minuto nemmeno Di Paola, reduce in questi ultimi giorni da un fastidio al ginocchio. A sostituirlo ci penserà Giovannini". Non sembra voler risparmiare nessuno la sfortuna in casa Vis. Uno Stellone acciaccato da malanni influenzali è costretto, alla vigilia del match contro il Livorno, ad annunciare l’ennesima assenza importante, quella del capitano.

Se per Zoia e Bove si prospetta il rientro per la gara della prossima settimana contro la Pianese, il capitano pur non partendo dall’inizio sarà disponibile già da oggi: "Il problema al ginocchio del DiPa non è niente di grave. Gestendolo in questi ultimi giorni ci siamo assicurati di averlo almeno a disposizione per la gara contro il Livorno. Manuel inoltre, proprio come Tavernaro e Pucciarelli è uno tra quelli un po’ più indietro a livello fisico". Una Vis, che nonostante le assenze con il passare delle settimane sta alzando i giri del motore: "In questi ultimi giorni abbiamo intensificato i ritmi di allenamenti e riunioni tecniche. Contro il Livorno vogliamo tornare a vincere, così da lavorare più serenamente nel corso della prossima settimana". L’avversario però non è da sottovalutare: "Affronteremo una squadra con grande voglia di rivalsa che nonostante le due sconfitte consecutive ha un ottimo allenatore e delle buone individualità. Il Livorno ha un modulo simile al nostro e può disporre di giocatori esperti e qualitativi. A centrocampo sono rapidi, dietro possiedono un trio difensivo dall’ottima struttura fisica." Fare bene contro il Livorno per mettere un punto ad una sconfitta largamente analizzata negli scorsi giorni: "Riguardando la partita di Arezzo ho avuto la conferma dell’ottima prestazione in fase difensiva, composta da attenzione e organizzazione corale. Anche a causa di 3/4 giocatori non in condizioni ottimali siamo però mancati dal punto di vista offensivo". In un Benelli che oggi sarà riempito da 118 livornesi e circa 1800 tifosi vissini non indosseranno più la maglia biancorossa Giulio Camarlinghi e Merlin Nelson Kemayou. Entrambi nella giornata di ieri hanno infatti rescisso consensualmente il loro contratto.

Così in campo (Stadio Tonino Benelli, ore 17:30)

Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi; Primasso, Di Renzo, Ceccacci; Tavernaro(Beghetto), Paganini, Pucciarelli, Vezzoni; Giovannini; Nicastro, Stabile. All. Stellone A disp.Guarnone, Fratti, Tonucci, Ventre,Nina, Forte, Berengo, Bocs, Mariani, Franchetti, Ascione, Di Paola, Ferrari

Livorno (3-4-2-1): Seghetti; Gentile, Monaco, Noce; Biondi, Welbeck, Hamlili, Antoni; Marchesi, Cioffi; Di Carmine. All. Formisano A disp.Tani, Panaioli, Malva,Odjer, Mawete,Peralta,Nwachukwu,Ghezzi, Haveri, Calvosa, Marinari, Panattoni

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano

Lorenzo Mazzanti

