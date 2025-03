La Vis nel tempo della quaresima . Sei turni in bianco, ma non è crisi

C’era un tempo in cui le vittorie cascavano come coriandoli. E c’è adesso il tempo dell’astinenza. Sei turni in bianco, 2 sconfitte e 4 pari, come era già successo fra 5ª e 10ª giornata. Tranquilli, è la stessa Vis. Non è crisi, non può esserlo dopo una prestazione come quella di Pescara. E’ solo, come ha evidenziato anche Andrea Gennari, che si è persa confidenza con quei risultati. All’Adriatico, dove Pesaro non ha mai perso dal ritorno in Serie C (tre pareggi di fila), la squadra è arrivata a un passo dal colpaccio, negato da una giocata furba (e di contro dall’ingenuità della controparte vissina) di un Pescara comunque irriducibile, anche con l’uomo in meno. Il 2-2 finale ci sta, in qualche modo pilotato dalle decisioni del maldestro Diop: un’espulsione e un gol annullato (finezza dell’assistente nello scovare un fuorigioco per così dire secondario) nel primo tempo. Una gragnuola di gialli, un rosso e almeno un rigore netto (due reclamati) negato in danno della Vis. Il rammarico sta soprattutto nell’aver mancato a più riprese il gol del 3-1, la rabbia nell’ennesimo legno colpito (il 16° stagionale, un’enormità), quello che avrebbe dato la vittoria.

Stellone ha sorpreso tutti preferendo in avvio Lari (discreto debutto, un gol sfiorato, ma scarsa partecipazione alla manovra) a Okoro, la mossa ha spiazzato anche il Delfino perché quando è subentrato Alvin ha fatto sfracelli imponendo la sua straripante fisicità a un avversario stanco. La bella notizia: due gol dei centrocampisti, a finalizzare azioni da manuale. Il primo stagionale per Manuel Pucciarelli, che da buon ex ha contenuto l’esultanza. E siamo arrivati a 16 marcatori diversi (meglio ha fatto solo il Milan con 17) dentro una squadra che ha ben distribuito i 39 gol fra i reparti: 14 attacco e centrocampo, 11 difesa. Da due partite la Vis è tornata a segnare su azione, dopo due mesi è tornata a segnare più di un gol. E chissà che non sia il viatico per tornare anche a vincere. L’urgenza si fa stringente, per difendere un quinto posto comunque di valore (il quarto sembra ormai distante) nella prospettiva playoff. Non sarà facile, perché sabato al Benelli arriva la matricola terribile Pianese, che ieri ha fatto un’altra vittima illustre superando la Torres ed è salita a quota 47. La Vis dovrà fronteggiare parecchie assenze: oltre all’infortunato Cannavò, mancheranno gli squalificati Peixoto, Okoro e Coppola. Quest’ultimo se non altro avrà modo di rifiatare, visto che è stato convocato con la Nazionale Under 20 di Corradi per la partita del torneo Elite Turchia-Italia, in programma a Istanbul giovedì 20 marzo. Con la prova di Pescara, la Vis ha esaurito gli impegni con le squadre di alta classifica. Ma di qui alla fine saranno comunque tutti avversari agguerriti. Dopo la Pianese, ecco i derby con Ascoli (al Del Duca) e Rimini (al Benelli). A seguire Lucchese fuori, Spal in casa e Milan fuori, ovvero tre squadre in lotta per la salvezza. Il modo migliore per prepararsi al clima dei playoff.