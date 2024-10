La Vis Pesaro a Gubbio sulle ali dell’entusiasmo

"E va bene così. Senza Parole" direbbe Vasco commentando una prestazione, quella contro il Carpi, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Dopo aver riacceso la vena realizzativa dei propri attaccanti ed aver collezionato l’ennesimo cleen sheet la Vis non ha intenzione di fermarsi. Il fitto calendario non consente infatti proclami e nella serata di Martedì 29 ottobre i pesaresi faranno visita al Gubbio. Una formazione,quella umbra,in cerca di riscatto dopo due sconfitte consecutive che l’hanno fatta scendere dai vertici della classifica. Grazie alla vittoria della scorsa giornata anche gli uomini di Stellone hanno infatti superato di un punto la formazione rossoblù, travolta sotto ogni aspetto dal Pineto. Dopo una grande partenza,la squadra di mister Roberto Taurino, ha collezionato 6 punti in 6 partite complice un emergenza in fase offensiva dovuta ai tanti infortuni. Di Massimo,D’Ursi,Franchini e Tommasini sono infatti tutti ai box dopo un avvio di stagione che sotto questo aspetto non ha lasciato tregua al Gubbio. Così Taurino ha dovuto fare i conti con un attacco tutto da inventare.Il giovane trequartista Romeo Giovannini adattato in avanti ha affiancato il centravanti ventunenne Daniel Fossati alla seconda presenza in rossoblù. Per rimediare ad una difesa che nelle ultime giornate sta iniziando a scricchiolare ha inoltre abbandonato il consueto 3-5-2 schierarando in fase di non possesso un più solido 5-3-2 che non ha però funzionato. Nelle ultime 6 giornate, le 9 reti subite (a discapito dell’unica nelle prime 5 partite) stanno infatti mostrando una preoccupante involuzione della fase difensiva.

Tuttavia il ritorno in campo, di capitan Andrea Signorini, assente per tutto l’avvio di campionato, è stata l’unica nota lieta della deludente sconfitta per 3 a 1 contro la Pianese. La fase arretrata potrà dunque contare sul suo leader tecnico e carismatico per dare una svolta ad una stagione che sta prendendo una brutta piega. Tutti, ad oggi,sono sotto il banco degli imputati, dal direttore sportivo Degli Esposti,i quali acquisti stanno finora deludendo le aspettative allo stesso tecnico quarntasettene Roberto Taurino. Enigmatica è infatti apparsa la risposta del presidente Sauro Notari alla domanda sul futuro del tecnico. Il patron eugubino ha posticipato ogni decisione sul futuro della panchina alla partita contro la Vis. Tuttavia Stellone, per questo rovente turno infrasettimanale ritroverà al comando della difesa Davide Bove, di ritorno dalla squalifica. Per dare continuità di risultato e prestazione, il mister biancorosso ha inoltre preannunciato al termine della scorsa giornata tante rotazioni. Saranno infatti 4 o 5 i cambi rispetto alla formazione che ha meravigliato tutti contro il Carpi. Coinvolgendo l’intero gruppo si cercherà dunque di far continuare questo progetto a ‘gonfie vele’.