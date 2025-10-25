La Vis Pesaro cerca punti e fiducia anche col Bra. E’ il match delle conferme

Stellone non è ancora sazio e dopo il primo desidera anche il secondo. La vittoria di Pontedera ha fatto crescere l’acquolina nella bocca degli uomini vissini che contro il Bra, con un Tonucci e un Di Paola in più, desiderano farcire di ulteriori tre punti la propria classifica. Al Giuseppe Sivori di Sestri Levante non potranno ancora esserci Di Renzo, Paganini, Giovannini e Ferrari. Se infatti Di Renzo è alle prese con una pubalgia e Ferrari con uno stiramento, Giovannini e Paganini hanno svolto in questa settimana sedute di allenamento individualizzate e il loro rientro è previsto entro le prossime due di campionato.

Nonostante le loro assenze la scelta per Stellone non manca in nessun reparto ed entro le 14:30 di domani il tecnico dovrà risolvere diversi ballottaggi. Il primo è collocato al centro della difesa e vede l’emergente Primasso deciso a tenersi stretta la maglia da titolare onorata a Pontedera, a discapito di un Tonucci rientrato ad allenarsi in gruppo soltanto in questa settimana. Sulla corsia sinistra Tavernaro vuole riprendersi un posto dal primo minuto mentre in mediana uno tra Berengo e Mariani sembra essere destinato a lasciar spazio a un Di Paola di rientro dalla squalifica.

Tuttavia dopo la scorsa ottima prestazione entrambi i giovani vissini si meriterebbero la conferma ma per caratteristiche tecniche Mariani ne sembrerebbe il favorito. Per il classe 2008 sarà questa, con ogni probabilità, l’ultima stagione in biancorosso perché la Roma, desiderosa di anticipare la concorrenza dell’Atalanta, vuole affondare il colpo fin dal mercato di gennaio per poi lasciare il talento pesarese in maglia Vis fino al termine del campionato. Un permanenza al V Park molto complessa anche per José Machin.

L’approdo in maglia biancorossa del centrocampista classe 96 ex Monza, attualmente svincolato, sembra infatti essersi ulteriormente complicato dopo l’incontro, avvenuto negli scorsi giorni al V Park, tra il diesse Menga e il suo procuratore. Sirene di mercato che non riguardano invece i due bomber biancorossi Jallow e Stabile che anche contro il Bra sono destinati a darsi staffetta. Entrambi a quota due reti stagionali si giocano il posto da titolare per affiancare Nicastro al centro dell’attacco, anche se tuttavia Jallow, in evidente crescita di condizione, sembra esserne il favorito.

Di fronte a loro i vissini si troveranno per la prima volta nella loro storia il Bra, reduce da un mese senza vittorie. Il 3-5-2 di mister Fabio Nisticò l’ha tuttavia sfiorata nell’ultima giornata contro la Pianese grazie a una prestazione di grande intensità, composta da tante occasioni create e da un vantaggio in rimonta raggiunto al minuto 40. Un vantaggio che è tuttavia durato troppo poco perché dopo cinque minuti i padroni di casa avevano già agguantato il pari. Ancora una volta è stata la fase difensiva il tallone d’Achille dei piemontesi, che con diciannove reti al passivo sono attualmente la seconda peggior retroguardia del campionato.

Lorenzo Mazzanti