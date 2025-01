La Vis punta tutto sul fattore continuità. Stellone: "Non dobbiamo mai rilassarci"

"Con il coraggio e la determinazione che abbiamo sempre dimostrato di avere non vogliamo farci distrarre da una posizione di classifica che a Pesaro non si è mai vista. Siamo intenzionati a dar continuità alla bella vittoria ottenuta contro il Legnago. A Pontedera scenderà in campo la migliore formzione possibile, indipendentemente dai diffidati". È uno Stellone che pur essendo consapevole del livello mantenuto dai suoi nell’ arco di questa stagione non si adagia sugli allori. Anche alla vigilia della gara contro il Pontedera si presenta in sala stampa con una maniacale voglia di successo. Grazie a questo suo spirito, riportato in campo dai propri ragazzi, la Vis sta sorprendendo tutti.

Nonostante ciò il tecnico riesce a trovare sempre qualcosa da migliorare, confermando ancora una volta la sua predisposizione al perfezionismo: "Non possiamo permetterci di rilassarci perché tranne sei mesi di ottiimi risultati ad oggi ancora non abbiamo ottenuto nulla. Se vogliamo mantenere il ritmo del girone d’andata vincere diventa fondamentale. Con il pareggio di Arezzo i nove punti ottenuti nella prima parte di campionato non sarebbero comunque più ripetibili. Nonostante ciò raggiungere quota 42 sarebbe per noi molto importante così da aggiudicarsi una salvezza quasi matematica. La partita successiva sarà ancora una volta in trasferta contro una squadra del calibro della Ternana, vogliamo dunque fare punti il prima possibile. Per farlo dovremo continuare ad applicare delle caratteristiche come la corsa in più per il compagno o l’aiuto reciproco nei momenti di difficoltà che sono sempre state nelle nostre corde". Vis chiamata dunque ad una prestazione di gran livello per sconfiggere a domicilio un Pontedera in gran forma: "Incontreremo una squadra reduce da un buon momento, incoronato da undici punti nelle ultime sei gare. Sarà necessaria dunque la massima attenzione per non concedere nulla ad un Pontedera che ad oggi risulta essere una squadra ben organizzata e forte fisicamente. Hanno sistemato la fase difensiva schierandosi spesso dietro alla linea della palla. Dimostrando in queste ultime giornate un grande spirito di sacrificio hanno meritatamente ottenuto risultati importanti. Ripartenze, palle inattive e contrasti aerei sono le loro armi migliori. Mi aspetto una formazione toscana che essendo in ripresa sarà intenzionata a far punti così da allontanarsi ulteriormente dalle zone basse della classifica". Vis che a Pontedera, nonostante il rientro di Coppola dalla squalifica,dovrà fare i conti con delle assenze importanti: "In settimana hanno avuto un problema fisico sia Tavernaro che Paganini. Pur essendo convocati non faranno parte della gara di Pontedera. Tuttavia contiamo di averli a disposizione per il prossimo turno di campionato contro la Ternana. Discorso diverso per Nina che avendo riportato una frattura alla mano dovrà stare fermo per qualche giorno". C’è spazio poi anche per un focus sul mercato: "Fatta eccezione per la partenza di Antolini (rientrato al Torino dopo la risoluzione del prestito) il mercato in casa Vis resta bloccato. I giocatori più richiesti come Coppola, Okoro e Molina si stanno allenando regolarmente con il gruppo. Ci muoveremo solo in caso di una loro cessione".

Così in campo (Stadio Ettore Manucci,ore 17:30)

Pontedera(4-2-3-1)Tantalocchi; Cerretti, Pretato, Martinelli, Guidi, Perretta,Ladinetti, Sala,Vitali, Van Ransbeeck/Pietra, Italeng All. Menichini. A disp.: Calvani, Vivoli, Gagliardi, Maggini, Migliardi, Espeche, Corona, Moretto

Vis Pesaro (3-4-1-2):Vukovic,Zoia,Coppola, Palomba, Peixoto, Obi, Pucciarelli, Cannavò,Di Paola, Nicastro, Okoro All. Stellone. A disp.Mariani, Gramolini, Tonucci, Neri, Rabbini,Orellana,Ceccacci, Gambino, Forte, Thiane, Busato.

Lorenzo Mazzanti