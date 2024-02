La Vis resuscita la Recanatese. L’autogol di Zagnoni decide il derby

Recanatese

1

Vis Pesaro

0

RECANATESE (3-4-2-1): Meli; Shiba Ferrante, Peretti; Raimo, Carpani, Raparo (25 st Morrone), Longobardi; Ferretti (25’ st Sbaffo), Lipari, Melchiorri (40’ st Guidobaldi). All. Filippi. A disp. Tiberi, Mascolo, Veltri, Prisco, Pelamatti, Mazia, Fiorini, Ahmetaj.

VIS PESARO (4-3-2-1): Neri F.; Mattioli (27’ st Peixoto), Rossoni (35’ st Ceccacci), Zagnoni, Neri G.M.; Iervolino (14’ st Mamona), Di Paola, Rossetti (27’ st Valdifiori); Karlsson, Pucciarelli (35’ st Molina); Nicastro. All. Banchieri. A disp. Mariani, Polverino, Nina, Pecile, De Vries, Obi, Loru, Gulli, Da Pozzo, Kemayou.

Arbitro: Luongo di Napoli.

Rete: 27’ pt aut. Zagnoni.

Note - Serata fresca (9°); spettatori 510 (189 ospiti); ammoniti Di Paola, Shiba, Mattioli, Valdifiori, Carpani; angoli 7-2; recupero 2’ + 4’.

Dalla vittoria più bella alla prestazione più anonima corrono pochi giorni. Era attesa la conferma, si è rivista la Vis inconcludente delle prime giornate. Pesaro resuscita una Recanatese che non vinceva da novembre e che torna a mantenere la porta inviolata dopo 4 mesi. La peggior difesa del campionato, crivellata di reti nelle ultime settimane, fa un figurone al cospetto di una squadra che non produce una sola palla gol su azione in tutta la partita. Tiri parecchi (una decina) ma imprecisi. E la sensazione di non riuscire mai ad incidere, se non per qualche tratto con l’ingresso di Mamona. Quanto al gol partita, l’ha segnato proprio la Vis e questo rende ancora più nera la giornata. Vis con le polveri bagnate, altra sorpresa: era successo solo una volta nelle precedenti 14 giornate.

Biancorossi nella formazione attesa, in casa Recanatese l’assenza che si nota è quella di Sbaffo (prima volta in panchina) e la presenza nuova è quella di un ex come Raparo, uno capace di far legna nel mezzo. Filippi ridisegna la squadra con una sorta di 3-4-2-1 che crea diversi problemi alla Vis. Prudenza e ripartenza. I giallorossi trovano spazi tra le linee e soprattutto creano la superiorità a sinistra, dove Longobardi ha un altro passo rispetto a Mattioli. Tre conclusioni in 11 minuti e altrettanti angoli sono un campanello d’allarme per la Vis. Di contro, i biancorossi macinano gioco più elaborato e faticano a innescare le punte, anche perché la linea difensiva dei locali non si alza mai. Quando ci riescono (spesso su cross assai leggibili), non trovano la porta. E quando la trovano (Karlsson debole da fuori) non procurano patemi a Meli.

Il gol tuttavia è quanto di più estemporaneo: palla buttata avanti da Carpani e Zagnoni la combina grossa con un retropassaggio sull’uscita di Neri. Clamoroso autogol e vistoso errore concettuale: mai nello specchio. E’ una sorta di nemesi per il difensore goleador e la quarta autorete stagionale dei vissini.

Nella ripresa la palla più ghiotta per Zagnoni, scodellata su punizione da Di Paola, ma l’incornata è centrale. Aria nuova solo con l’ingresso di Mamona, che brucia due volte Longobardi e centra senza trovare deviazioni. Neanche il tourbillon di punte porta benefici. Una girata fuori di Nicastro è l’ultima fiammata, mentre la Reca si divora il 2-0 con Melchiorri. E il risultato finale, come si dice, non fa una piega.