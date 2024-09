La Vis riabbraccia Obi. Il regista torna nel gruppo

Un mercoledì pomeriggio in cui al Tonino Benelli si scaldano i motori, con la Vis concentratissima sul prossimo obiettivo. Mister Stellone vuole provare la nuova vettura in partitelle di mezz’ora in vista del match di sabato pomeriggio contro il Pontedera 818,30) contro una squadra che si annuncia di livello e che vuole disputare un campionato importante, pur con tanti giovani.

Dopo due giornate di squalifica mister Stellone potrà finalmente tornare in pista e la sua voce è la colonna sonora di un allenamento dai ritmi serrati.

Un calcio coraggioso quello proposto da Stellone, anche durante la settimana nei turni di lavoro, caratterizzato da ripartenze dal basso e pochi tocchi,a ma possibilmente efficaci. La palla deve circolare alla velocità della ducati di Bagnaia, per capirci, e chi assiste all’allenamento se ne accorge. Alla velocità di questa vettura si sono aggiunti ieri diversi cavalli. Dopo una prima parte di lavoro personalizzato, è infatti tornato a lavorare in gruppo Joel Obi pronto con la sua esperienza a caricarsi sulle spalle una Vis che non vuole smettere di sognare. Perché dopo due vittorie di fila, sostenuta dalla passione della sua gente, la Vis non si vuole più fermare. Incontrerà un avversario dall’ animo lacerato. Il gol subìto da Cianci in zona Cesarini contro la Ternana grida ancora vendetta ma i biancorossi, che con il Pontedera condividono la quarta posizione in classifica, vogliono dimostrare di non soffrire di vertigini.

Biglietti. Tagliandi in vendita anche oggi sia on line che nei vari punti cittadini. Domani (dalle 15 alle 19, al botteghino di via Simoncelli) e sabato (dalle 15,15 alle 19, anche in via campo Sportivo).

Mercato. Si rinforza il Rimini che deciso di puntellare l difesa con l’ingaggio dell’ex Carpi e Luparense Luca Ferretti. Il portiere torna dunque, dopo ottimi campionati in srie D, torna in serie C, categoria dove aveva militato difendendo la porta della Feralpisalò (2022-23) senza però trovare tropp spazio.

Panchine. La terza sconfitta i campionato contro la Vis ha aperto ufficialmente la crisi del Legnago. Dopo il ko con i pesaresi è stata vagliata la posizione del tecnico Guastaldello che è stato confermato in panchina.

Lorenzo Mazzanti