La Vis Sauro fa incetta di medaglie

Scoppiettante inizio della stagione estiva per gli atleti della Vis Sauro Nuoto Team. Al Parco della Pace è arrivato il primo posto nella classifica regionale nel Campionato italiano a squadre per la categoria Ragazzi. Ottime le performance di Giulia Aceti nei 200 rana, Alice Pagnini nei 100 e 200 farfalla, Giulia Mori nei 50 sl per la parte femminile mentre nel settore maschile si sono distinti Alberto Salvatori e Matteo Cerini.

Invece a Piombino si sono disputati i campionati italiani in acque libere. I buoni risultati sono iniziati con la 10 km: Rodolfo Marchetti Rossi ha conquistato un 11° posto nella categoria Cadetti. Nella 5 km nel golfo di Baratti Marchetti Rossi ha bissato il piazzamento della 10 km, mentre Alice Pagnini e Flavia Giordano si sono classificate al 7° e all’11° posto della categoria Ragazzi. Per il settore maschile Cesare Venturini è arrivato 12° nella Categoria Ragazzi 2009 e Lorenzo Silvi 10° nella Categoria Ragazzi 2010-11.

La ciliegina è arrivata dalla prova Team Event, una staffetta 4x1250 metri disputata da una squadra costituita da 2 maschi e 2 femmine. Il quartetto della Vis Sauro (Venturini, Silvi, Pagnini e Giordano, nella foto), ha vinto il bronzo (categoria Ragazzi).