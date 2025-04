La Vis scalda i motori per il derby col Rimini. Di Paola e compagni mirano alla vittoria

Con un Cannavo’ in più (rientrato regolarmente in gruppo) e un Nicastro in meno (squalificato) la Vis cercherà di regalare l’ennesima grande gioia stagionale al proprio popolo. Quella contro il Rimini è vissuta infatti da tutto il mondo biancorosso come una partita speciale e gli uomini di Stellone vogliono trasformare il prossimo sabato in un dì di festa. Sotto la spinta della propria gente Di Paola e compagni faranno di tutto pur di agguantare la vittoria, sfumata ad Ascoli a causa degli ormai tipici episodi arbitrali avversi.

Una Vis che anche al Del Duca ha fatto la voce grossa, confermando l’ottima condizione atletica già espressa da Stellone alla vigilia. A quattro gare dal termine i pesaresi si trovano in una condizione psico-fisica tale da poter sognare in grande e una vittoria contro il Rimini gli consentirebbe di affrontare la volata finale sulle ali dell’entusiasmo. Un altro obbiettivo, ribadito anche nell’ ultima conferenza da Stellone, è quello di avvicinarsi il più possibile all’ ottimo bottino da trentacinque punti del girone d’andata. Per farlo la vittoria contro il Rimini è fondamentale. Con un debito di due punti rispetto all’andata, i vissini devono replicarne il successo. Una zampata sottoporta di Coppola, sullo scadere del primo tempo, mandò infatti in visibilio il consistente pubblico biancorosso giunto al Romeo Neri ed aprì una striscia di quattro successi consecutivi. Le spizzate da palla da fermo e la solidità difensiva risultarono un aspetto determinate nell’ entusiasmante parte finale del 2024.

Il trionfo al Romeo Neri fu infatti replicato fedelmente anche al Paolo Mazza di Ferrara. Tenacia e compattezza dietro, cinicità e scaltrezza davanti. Se il primo aspetto si è rivelato una costante dell’ intera stagione ed è rimasto tutt’ ora intatto (0 gol subiti nelle ultime due gare), la concretezza negli ultimi metri di campo si è rivelata il tallone d’Achille degli uomini di Stellone. Il tecnico, imponendosi Lunedì nella gara di go kart organizzata dalla società, ha mostrato per l’ennesima volta il suo elevato tasso di competitività all’ intero gruppo. Tuttavia anche Sabato, scontando l’ultima giornata di squalifica, non potrà trasmettere in campo tutta la sua grinta ma verrà sostituito da un Andrea Gennari, suo vice, che nelle sei gare in cui ha preso il suo posto non ha mai perso (tre vittorie e tre pareggi). Sabato alle 15:00 incontrerà però un avversario con il vento in poppa, reduce da due vittorie consecutive e con un solo obbiettivo in testa: un posto nei playoff. Grazie a questi ultimi successi si è concesso infatti la possibilità di raggiungere questo obbiettivo attraverso due strade. Se il roboante 4-2 contro il Sestri Levante gli ha permesso di respingere gli assalti al nono posto di Perugia (3-0 al Pineto) e Gubbio (2-0 al Carpi), la vittoria in trasferta per 1-0 con la Giana Erminio lo ha sensibilmente avvicinato al successo in Coppa Italia di Serie C.

Lorenzo Mazzanti