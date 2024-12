La Vis si perde proprio sul più bello. Coppola-gol, poi 9 minuti da incubo

Vis Pesaro 1 Torres 3

VIS (3-4-1-2): Vukovic; Palomba, Coppola, Zoia; Peixoto (25’ st Bove), Paganini, Pucciarelli (44’ st Tavernaro), Cannavò (44’ st Orellana); Di Paola; Nicastro, Okoro (34’ st Molina). All. Stellone. A disp. Munari, Tatò, Tonucci, Nina, Neri, Ceccacci, D’Innocenzo, Antolini, Obi, Gambino, Forte.

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Zecca (37’ st Zambataro), Giorico, Brentan, Guiebre; Scotto (26’ st Varela), Mastinu (42’ st Casini); Fischnaller (37’ st Nanni). All. Greco. A disp. Petriccione, Dametto, Coccolo, Liviero, Fabriani.

Arbitro: Mazzoni di Prato.

Reti: 22’ st Coppola, 24’ st Fischnaller, 31’ st Varela, 33’ st Fischnaller

Note – Pioggia nel secondo tempo (12°); spettatori 1.623 (689 abbonati, 32 ospiti), incasso 13.852 euro; striscione della curva Prato a ricordo di Matteo Ghiselli; ammoniti Antonelli, Fischnaller, Giorico, Pucciarelli, Brentan, Paganini, Casini; angoli 6-5; recupero 1’ + 5’.

Per un tempo e mezzo la solita Vis. Bella, tosta, incisiva. Capace di mettere alle corde per lunghi tratti la Torres. Fino al vantaggio del difensore goleador Coppola, terzo centro personale, a conferma della vocazione di squadra (15° centro su palla inattiva). Poi 9 minuti di sbandate, conseguenza di peccati individuali e di gruppo. Perché se il primo ci può stare (contrasto un po’ molle di Coppola su Guiebre su una palla schizzata in area a mezza via e il solito Fischnaller rapace), il secondo è figlio della tipica esuberanza vissina: tutti avanti dopo l’1-1 alla ricerca del nuovo vantaggio, dimentichi del fresco ingresso di un contropiedista del calibro di Varela. La mossa decisiva. Ahi, i duelli individuali: molti vinti nel primo tempo, specie sulle due fasce (Cannavò di forza su Zecca), molti persi nel secondo. Coi biancorossi dimentichi di avere a che fare con una squadra micidiale in trasferta (7ª vittoria) e ancor di più negli spazi.

Finché ha retto la magnifica cerniera Paganini-Pucciarelli, Vis sempre fronte avanti, due palle gol notevoli – palo di Okoro sugli sviluppi di angolo, 13° legno stagionale, e una conclusione di Nicastro sventata miracolosamente da Zaccagno al termine di una magnifica combinazione Zoia-Cannavò-Nicastro-Okoro-Nicastro – e Vukovic chiamato all’ordinario. Quando è arrivato l’inatteso pari ospite, nel momento di massima esaltazione vissina, con lo stadio a pregustare l’ennesima impresa, l’impalcatura è caduta. Varela s’è mangiato Palomba su un’altra palla contesa e ha puntato l’area trafiggendo Vukovic. Poi ha finalizzato un contropiede su vaste praterie, tiro respinto da Vukovic e Fischnaller in classico tap-in per il nono centro personale.

La Torres non è pane per la Vis, si direbbe, mettendo insieme le 4 sconfitte nelle ultime due stagioni. E dire che non c’era Diakite. Beh, hanno provveduto i compari, gente nota da queste parti. La Vis è stata grande a lungo. Ci sta di perdere con un avversario che torna prepotentemente in lotta per il primo posto. Stavolta le sono mancati Di Paola, stranamente inconcludente, angoli a parte, e l’attenzione feroce nelle coperture mostrata del primo tempo (Zoia super). Poco da dire del finale di gara, se non dei fuochi d’artificio sparati da buontemponi dal parcheggio dietro la curva, a gara in corso. Sarà un Natale un pelino triste per la Vis, rimangono il percorso straordinario di queste 20 giornate e un capitale di punti. Alla ripresa, il 6 gennaio ad Arezzo, Vis senza Paganini e Pucciarelli, che erano in diffida. Stellone ha tutto il tempo per inventarsi qualcosa.