La Vis torna nello stadio dei grandi ricordi. A caccia di punti d’oro nel tempio di Arezzo

La Vis va a caccia di punti nello stadio dei ricordi più belli, quello dello spareggio col Rimini valso la C1. Ricordi che restano vividi anche a distanza di 24 anni, ma confinati a quella partita. Perché per il resto sono stati dolori: ad Arezzo Pesaro ha vinto una volta sola in oltre 80 anni di confronti (0-1 nel ’92-93, in C1, ripetendosi anche al ritorno) ma quei due risultati furono cancellati a causa del ritiro dei toscani a stagione in corso. Bilancio ufficiale: 7 sconfitte e 3 pareggi al Comunale. La speranza allora è di riscrivere la storia, in una gara dalle motivazioni alte per entrambe. Il pareggio dell’andata (Sylla in extremis ad impattare il gol di Pattarello) è acqua passata, il presente chiede di non fallire l’appuntamento: ‘Punti ad ogni partita’, esige Banchieri. E questa è sulla carta la più abbordabile delle prossime tre, visto che le altre sono contro le prime della classe.

Tema tattico: più che la gabbia intorno all’ex Gucci (l’Arezzo ancora ringrazia per aver ottenuto comodamente il bomber scaricato da Sassarini), bisognerà preoccuparsi di togliere alimentazione e spazio ai tre a supporto: Pattarello apre i varchi sull’esterno, Guccione ci mette l’estro, Gaddini di fatto è un’altra punta. Assetto molto offensivo, se verrà confermato. E questo inevitabilmente consentirà alla Vis di trovare spazi una volta conquistata palla. A patto di farlo in zone utili. L’imperativo infatti è non schiacciarsi all’indietro, perché fra le altre cose gli amaranto dispongono di notevoli stoccatori da fuori. Massima attenzione poi sui piazzati, per motivi analoghi.

Banchieri riproporrà l’attacco di Pineto, sistemerà il centrocampo con Di Paola in luogo dello squalificato Rossetti e sembra intenzionato a ritoccare la difesa, dove Rossoni pare favorito su Zagnoni. Non convocati Obi, Mamona e De Vries, alle prese con acciacchi vari. Nell’Arezzo l’unica assenza è quella di Polvani, leader difensivo. Secondo costume, Indiani è intenzionato a proporre ampio turn over in tutti i reparti rispetto alla gara persa a Gubbio, dove i toscani sono comunque rimasti in partita fino all’ultimo. Si giocherà in uno stadio caldo (3.500 la media del Città di Arezzo) e la Vis avrà il supporto dei fedelissimi al seguito. Intanto la sconfitta dell’Ancona a Perugia offre la certezza di non essere scavalcati dai dorici.

Così in campo (ore 18.30)

Arezzo (4-2-3-1): Trombini; Donati, Risaliti, Chiosa, Coccia; Damiani, Mawuli; Pattarello, Guccione, Gaddini; Gucci. All. Indiani. A disp. Borra, Ermini, Renzi, Masetti, Montini, Bianchi, Foglia, Catanese, Settembrini, Castiglia, Lazzarini, Sebastiani.

Vis Pesaro (4-3-2-1): Neri F.; Ceccacci, Rossoni, Tonucci, Peixoto; Nina (Iervolino), Valdifiori, Di Paola; Karlsson, Pucciarelli; Nicastro. All. Banchieri. A disp. Mariani, Polverino, Zagnoni, Mattioli, Neri G.M., Pecile, Loru, Foresta, Gulli, Da Pozzo, Molina, Kemayou.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano.

Primavera. Dopo 5 vittorie di fila, la Vis di Sandreani continua la corsa in zona playoff (4° posto) grazie al pareggio di Foggia: è finita 2-2, con una doppietta di Bastianelli.