La Vis vieta al genitore l’ingresso allo stadio durante le partite

Condanna unanime. In un comunicato la Vis Pesaro sospende dall’ingresso allo stadio il genitore che ha aggredito l’arbitro "fino a data da destinarsi. La violenza, verbale e fisica, non sarà mai tollerata all’interno delle nostre strutture. Tali azioni, inqualificabili e totalmente estranee ai valori dello sport e dell’educazione che la nostra società promuove da sempre, non trovano alcuna giustificazione e soprattutto non sono di esempio per i nostri giovani calciatori, ai quali ogni giorno insegniamo principi basati su lealtà, integrità e rispetto delle persone e delle regole".

"Sono allibito – dichiara il direttore del settore giovanile dell’Arezzo Paolo Bertini – e non riesco a capacitarmi di come una giornata di festa, pensata per bambini di 12-13 anni al loro primo approccio con il calcio a 11, possa trasformarsi in un atto di violenza così grave". Il presidente del Comitato Regionale Toscano Lnd Paolo Mangini parla di un episodio "assolutalutamente inaccettabile, un gesto vile che nulla ha a che vedere con i valori dello sport".