La Vis vuole suonare la nona a Chiavari. Banchieri tenta di allungare la serie utile

Suonare la nona a Chiavari? Non sarà facile su un campo dove la Vis non ha mai vinto, ma si può stare tranquilli: la squadra di Banchieri farà di tutto per allungare la serie utile mettendo in campo la nota personalità. Quella ‘forte personalità’ a cui si appella anche il tecnico dei liguri Fabio Gallo, consapevole di affrontare un avversario tosto: ‘Siamo un gruppo giovane – dice -, vogliamo sfruttare l’entusiasmo, abbiamo raccolto più punti fuori che in casa. I numeri non mentono, le caratteristiche di squadra sono note, quando dobbiamo fare noi la partita abbiamo difficoltà in più. Per invertire il trend serve più personalità’.

Se la Vis Pesaro è in salute, la Virtus non è da meno, reduce da due vittorie e due pareggi senza subire gol. Ultimo lo 0-0 di Marassi con i cugini del Sestri Levante, che all’andata avevano terremotato la panchina di Volpe. Il successore ha fatto decisamente meglio: le 8 vittorie (alcune di prestigio contro Torres, Ancona, Gubbio, Rimini) sono tutte sue. Non è migliorato l’attacco (appena 18 gol di squadra, 4 di reparto), il peggiore dietro alla sola Spal. E con giocatori che dovevano spaccare il mondo (Zamparo fresco di cessione, Santini, Faggioli) rimasti pressoché all’asciutto. Però la squadra mostra equilibrio e subisce pochissimo: terza miglior difesa (17) dietro a Cesena e Carrarese. Oggi però Volpe dovrà inventarsi qualcosa, per le assenze contemporanee di Sadiki e Parodi: probabile il debutto di uno degli ultimi arrivati, fra Garattoni e Portanova. Al rientro il metronomo Corbari e Santini, destinato alla panchina. L’attaccante Disanto, rimasto sempre ai margini, intanto è stato ceduto in prestito alla Lucchese. La Vis è partita ieri per Chiavari senza diverse pedine: fuori Tonucci, De Vries, Obi e Da Pozzo, oltre allo squalificato Iervolino. Si può allora ipotizzare un undici molto vicino a quello che ha impattato con la Carrarese, con Nina in luogo di Iervolino. Pochi i margini di manovra: semmai un possibile avvicendamento in attacco, dove Mamona appare in palla e Molina scalpita. In ogni caso, i cambi daranno spazio a buona parte degli 8 uomini di movimento in panchina, perché come ha detto Banchieri dal 70’ in poi comincia un’altra partita. Quello che va in scena è il 10^ confronto tra biancorossi e diavoli neri, che si sono affrontati in epoche diverse: in due campionati di C sul finire dei Sessanta e per il resto dal 2021 a oggi. Bilancio in parità: tre vittorie a testa e tre pareggi. Al Comunale di Chiavari per la Vis finora due pareggi e due sconfitte, ultima il 2-1 della scora stagione.

Così in campo (ore 18,30). Virtus Entella (3-5-2): De Lucia; Bonini, Garattoni (Portanova), Manzi; Zappella, Corbari, Petermann, Lipani (Matteazzi), Di Mario; Tomaselli (Montevago), Faggioli. All. Gallo. A disp. Paroni, Siaulys, Reali, Muller, Meazzi, Clemenza, Banfi, Faggi, Vianni, Santini.

Vis Pesaro (4-3-2-1): Neri F.; Ceccacci, Rossoni, Zagnoni, Zoia; Nina, Di Paola, Rossetti; Pucciarelli, Karlsson; Nicastro. All. Banchieri. A disp. Mariani, Polverino, Fortin, Neri G.M., Peixoto, Loru, Mattioli, Foresta, Valdifiori, Mamona, Molina. Arbitro: Di Reda di Molfetta.