La visita del ministro Bernini: "Facoltà di Medicina, sono fiera della riforma"

Dalla festa di partito con la presentazione dei candidati di Forza Italia alle regionale, alla ‘‘tavola rotonda’. Molto più istituzionale, nella sede di Confindustria a palazzo Ciacchi, alla presenza della padrona di casa Alessandra Baronciani.

Giornata a due facce quella di Anna Maria Bernini ministro dell’Università e della ricerca, ieri in città. Foglio con gli appunti sul tavolo quando ha dovuto ascoltare i vari rappresentanti delle istituzioni scolastiche e culturali della provincia a partire dall’università Carlo Bo, fino ad arrivare all’Accademia di Belle Arti; quindi il rappresentante degli istituti tecnici, dell’Erdis (edilizia scolastica) finendo con il Conservatorio Rossini che è equiparato ad un ateneo. Richieste sono giunte anche da qualche imprenditore presente. Una sola scintilla quando il prorettore di Urbino, Vieri Fusi ha sollevato perplessità sull’aumento delle iscrizioni alla facoltà di Medicina perché portano via studenti dagli altri atenei. Tradotto: calo delle immatricolazioni. Riforma questa di Medicina sulla quale il ministro Bernini ha voluto poi mettere il timbro e il certificato sopra, quando ha incontrato i vertici di Forza Italia nella sala della Provincia: "Sono fiera di questa riforma – ha detto – perché non si dice no agli studenti con una mail, ma caso mai escono poi dal percorso, mantenendo validi gli esami superati. Parità per tutti". Attenzione massima alla ricerca "perché siamo in una fase di transizione epocale", ha aggiunto. Una università, quella di Urbino, che ha visto aumentare la dotazione finanziaria da parte dello Stato del 2% rispetto al 2023 ed "in costante crescita negli ultimi anni".

Chi si aspettava un ministro a sirene spiegate e naturalmente con la scorta, è rimasto deluso perché è arrivata nella sala della provincia a piedi percorrendo tutto il tratto che va da palazzo Ciacchi alla sede di rappresentanza di via Gramsci: giacca bianca, un paio di jeans con un bel ‘risvolto’ scarpe da ginnastica. Empatica, pronta alla battuta e quando la candida Laura Scalbi ha detto di essere di Urbino ma ora vive a Pesaro con il suo compagno, il ministro Bernini ha voluto ricordare "che anche mio marito (Luciano Bovicelli, ndr) era di Pesaro e sono felice di essere qui dove ha passato tante giornate ed ho tanti amici che mi dispiace di non vedere con più frequenza a causa degli impegni". Frequentazioni che affondano nel tempo per la famiglia Bernini, bolognesi, con casa sul San Bartolo.

Accanto al ministro l’onorevole Battistoni, quindi i vertici locali di Forza Italia a partire da Elisabetta Foschi, Antonio Bartolomei, quindi Giovanni Dallasta e l’assessore uscente in Regione Stefano Aguzzi. Quest’ultimo ha voluto sottolineare il lavoro svolto "perché ai nostri predecessori piaceva fare convegni senza però mai concludere nulla, mentre noi siamo la giunta del fare, del portare a casa i risultati, senza fare tanti convegni".

Con tanto di benedizioni ministeriale e con la convinzione che i voti premieranno Forza Italia, ecco i candidati: oltre all’assessore uscente Stefano Aguzzi, Emanuele Petrucci, Emanuela Regini, Laura Scalbi, Giovanni Dallasta, Fernando Sacchi e Elia Rossi.

m.g.