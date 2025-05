La visita del sindaco Ucchielli nella macelleria centenaria

Punto di riferimento per la comunità locale da quasi un secolo, la macelleria D’Angeli di Montecchio è stata visitata ieri mattina dal sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli. Ad accogliere il sindaco in negozio, la famiglia intera: Romualdo D’Angeli con i suoi 91 anni portati benissimo, la sorella Guglielmina, la figlia Carla e il genero Athos. In bella vista nel negozio gli attestati dell’attività, di cui uno datato 5 maggio 1927, che testimoniano come questa sia la macelleria più longeva del comune. "Mio padre Romualdo – racconta la figlia Carla – scende ancora quotidianamente in negozio per offrire la sua preziosa esperienza e i suoi consigli, frutto di una vita dedicata al lavoro e alla qualità del servizio". Passione e dedizione al lavoro tramandati alla figlia, che sta continuando insieme al marito a condurre l’attività di famiglia. "Vi rivolgo i più sentiti auguri – ha detto il sindaco Ucchielli – e vi esprimo gratitudine per aver saputo custodire e tramandare nel tempo i valori del lavoro, della dedizione e della tradizione familiare".