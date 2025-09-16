La visita di Matteo Ricci a Confcommercio. Trufelli: "E’ il turismo la leva del territorio"

Ha affrontato i temi del commercio, del turismo e delle infrastrutture, il candidato alla presidenza della Regione Matteo Ricci ieri mattina (foto) nella sede della Confcommercio Marche Nord. Davanti aveva tutti i vertici dell’associazione a partire dal presidente Angelo Serra, il vicepresidente Barbara Marcolini, il direttore Agnese Trufelli e il revisore dei conti Domenico Pascuzzi assieme ad altri esponenti della giunta di Confcommercio. Presenti anche i responsabili delle varie categoria dell’associazione.

"Siamo stati molto contenti di aver ospitato il candidato Ricci – dice Agnese Trufelli – per ascoltare le proposte e il suo programma e sottoporgli le questioni che riteniamo più importanti ed attuali per lo sviluppo della Regione". Per quello che riguarda il turismo Trufelli ha sottolineato: "E’ un settore che rappresenta il futuro, la leva economica principale del nostro territorio. Crediamo fortemente nel turismo, tanto che come associazione di categoria investiamo moltissimo in questo settore, ad iniziare dall’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione che abbiamo ideato e curiamo insieme a ben 28 Comuni. Istituzioni e associazioni di categoria devono sempre più lavorare in sinergia per sfruttare al meglio l’enorme potenziale della nostra regione. Servono una promozione efficace e grandi eventi: noi, come sempre, siamo pronti a fare la nostra parte. Pre-condizione per lo sviluppo turistico ed economico sono senz’altro le infrastrutture, cominciando dal potenziamento dell’aeroporto delle Marche, intrapreso in questi cinque anni. Infrastrutture che sono fondamentali al contempo per collegare aree interne e costa e combattere lo spopolamento dell’entroterra". Quindi il tema del commercio: "Un settore in grande sofferenza. Sono fondamentali politiche efficaci per contrastare la concorrenza delle grandi piattaforme online e per gli affitti troppo alti."