La visita mancata per una gran nebbia

E’ giusto raccontarlo. Non è un segreto di chissà quale importanza, diciamo che fino ad oggi è stato tenuto riservato ai più, per non sbandierare un episodio anche divertente, per non farlo finire nella aneddotica. Ma ora, con la morte di papa Benedetto XVI, è giusto ricordare un fatto che lui stesso svelò all’arcivescovo (ora emerito) di Urbino, monsignor Francesco Marinelli. "Dopo l’elezione al soglio pontificio – ci raccontò molti anni fa Marinelli – il pontefice incontrò tutti i vescovi d’Italia. Un momento di festa. Io mi misi in fila come altri, e mi aspettavo un trattamento pari a quello riservato a tutti. Un saluto affettuoso, qualche parola scambiata. Ma appena fui accanto a lui – ci riferì anni fa Marinelli in una conversazione privata – papa Benedetto XVI con un gran sorriso affermò: “Stavo per venire da te a Urbino poco prima del conclave“. Io lì per lì non capii subito il riferimento: non mi risultava una sua visita programmata e poi saltata. “Prima del conclave mi era venuto il desiderio di vedere la Pala di Giusto di Gand, con Cristo che distribuisce la comunione. Partii da Roma con l’assistente. Non eravamo tanto pratici delle strade e a un certo punto, verso Gubbio, abbiamo trovato una grande nebbia, nonostante la stagione. Era tardi, buio, temevamo di perderci. Tornammo indietro con l’idea di rifare il viaggio dopo il conclave. Ma ora sono qui". Nel 2005 Ratzinger pubblicò il suo “Catechismo della Chiesa Cattolica“, distribuito in milioni di copie in tutto il mondo, con la riproduzione del dipinto di Giusto di Gand, il quadro che voleva vedere dal vivo, abbinato alla predella della “Profanazione dell’ostia“ di Paolo Uccello. Nel 2005 la nebbia impedì al cardinale di arrivare in città. Ora altre nebbie verranno; papa Benedetto XVI nominò l’ultimo arcivescovo di Urbino e probabilmente non immaginava di essere l’ultimo pontefice della storia a fare tale atto, se si confermerà entro breve che la città dei Montefeltro e di papa Clemente XI avrà come pastore il vescovo di Pesaro. Ratzinger forse ci direbbe di leggere gli “Adagia humana“ di Polidoro Virgili, lì si trovano decine di risposte, nel latino che lui amava, ai nostri sofferti quesiti.

Giovanni Lani