La vita agra di Christian in lotta con le barriere

Gradini, buche, marciapiedi alti senza scivoli ma anche porte strette, scale e fermate dell’autobus prive di rampe. Tutte cose che nella vita quotidiana delle persone assumono poco peso, ma quando il destino ti costringe a passare la tua intera esistenza in sedia a rotelle, la loro assenza o presenza diventa di grande valore per le azioni quotidiane. A dimostrarlo è stato il 24enne pesarese Christian Nespoli, affetto da polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica, una malattia rara dei nervi periferici. Il giovane, attraverso un video denuncia pubblicato nel suo profilo Instagram, ha mostrato quanto può essere difficile superare quelle barriere per una persona con disabilità.

Si trovava nella stazione di Montegrotto – in provincia di Padova - quando, a causa del montascale guasto, è stato costretto a raggiungere l’uscita della stazione ferroviaria passando per l’unica scalinata presente, riuscendoci solamente grazie all’aiuto di quattro famigliari che lo hanno trasportato per tutto il tragitto.

"Fortunatamente riesco a sdrammatizzare con una battuta – ha commentato Nespoli -, ma ci tengo a precisare che queste barriere le vivo e combatto quotidianamente anche qui a Pesaro".

Il centro storico, per esempio, è costellato da impedimenti come gradini all’entrata di ogni negozio, il manto stradale irregolare o i marciapiedi troppo alti. Anche le spiagge "non sono sempre munite di carrozzine o percorsi percorribili in sedia a rotelle".

Ma è negli autobus, e nei servizi pubblici in generale, che la situazione si fa drammatica: "Non tutti gli autobus hanno la pedana, ogni qualvolta ho necessità di utilizzare un servizio di trasporto pubblico devo chiamare la ditta di riferimento con almeno due giorni d’anticipo avvisando della mia necessità. Una volta – racconta Nespoli -, sono anche stato dimenticato all’interno dell’autobus dal conducente. Questo per far capire la poca formazione ed organizzazione che vi è dietro un problema diffuso come quello della disabilità". Inoltre, non tutte le fermate dell’autobus presentano rampe o scivoli e "nessun taxi in città – ci tiene a precisare Nespoli - è predisposto al trasporto di persone con disabilità".

Tutte situazioni che se vissute possono portare a sentimenti di svilimento e rabbia. Però, "la città sta migliorando sia con la costruzione di piste ciclabili, sia con servizi più accessibili ma parliamo sempre di piccolissimi passi".

Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale e con delega al Peba ha poi rassicurato: "Abbiamo affidato all’Università Politecnica delle Marche la redazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche che verrà completata entro quest’anno con un piano di interventi che saprà inquadrare cosa modificare, aggiungere o sostituire in base alle esigenze e alle priorità di cui la città necessità".

Giorgia Monticelli