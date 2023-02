Sono le cinque del mattino e Pesaro dorme cullata dal fievole cinguettio degli uccellini. Mi sono appena svegliata. Sto andando alla stazione a prendere il treno per Bologna e da lì, quello verso Padova. Gli occhi stanchi osservano la vita che scorre ad alta velocità, mentre la testa viene travolta da quell’assordante rumore delle rotaie stridule. Sto andando a dare un esame universitario.

Ho sonno. Collego il telefono al mio impianto cocleare per poter ascoltare la musica ad alto volume, silenziosamente, nella mia testa, dove rimbombano pensieri che sono svegli da sempre. Arriva il controllore, gli mostro il biglietto, accenna un buongiorno e se ne va. Vorrei tornarmene a dormire, ma penso che così la giornata sembra infinita. Malinconica rifletto sul mio destino imminente lì, in quell’aula di Palazzo del Capitaniato. Arrivo a Bologna.

È freddo, c’è corrente e il mio prossimo treno sarà nei sotterranei, lo so già, è al binario 17, un numero che mi piace particolarmente. Vedo due signore segnate dal freddo, ma una che indossa il cappello di lana, la sciarpa e il piumino, nonostante la temperatura, ha gli infradito ai piedi. Chissà perché non porta scarpe più calde. Poco distante c’è un ragazzo che stringe in mano uno spartito musicale e canticchia tra sé una melodia; mentre una coppia di amici si augura l’arrivederci. Un clochard si aggira tra i binari spaesato, spingendo un carrello della spesa pieno di tutta la sua quotidianità. I minuti scorrono e mentre aspetto il 9400 per Padova, immagino tante storie suggerite da tutti quei volti frettolosi, annoiati, sereni ed entusiasti nonostante siano le 7 del mattino. Penso che la vita sia un’avventura, della quale dovremmo scoprire ogni fermata e passeggero, senza pregiudizi, perché ognuno ha il proprio viaggio da raccontare.

Asia D’Arcangelo