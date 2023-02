La vita tribolata di Pasqualon, tra storia e poesia

Vita di Pasqualon, un viaggio tra storia e poesia. Oggi, alle ore 19 nella sala degli specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel in Pesaro, in viale Trieste 20, avrà luogo la conferenza a due voci sul tema "La tribolata vita di Odoardo Giansanti, in arte Pasqualon", presentata dal Club Alexander.

Il professor Riccardo Paolo Uguccioni traccerà una toccante biografia del poeta pesarese, che ha segnato un’epoca, lasciando un’impronta indelebile nel carattere della città.

Il racconto verrà intervallato dalla appassionata recitazione di alcune poesie autobiografiche di Pasqualon con la voce di Stefano Poderi. Il professor Uguccioni è giornalista pubblicista dal 1990, nello stesso anno ha fondato con alcuni amici l’associazione Società pesarese di studi storici, di cui è da allora presidente; dal 1991 al 2011; è stato direttore responsabile della rivista societaria "Pesaro città e contà", dal 2012 a oggi dirige la nuova testata "Studi pesaresi". Dal 1997 è deputato della Deputazione di storia patria per le Marche, di cui è stato vicepresidente per due mandati, dal 2010 al 2016. È inoltre accademico dell’Accademia agraria di Pesaro e dell’Accademia Raffaello di Urbino, e consigliere del Circolo della stampa di Pesaro. Dal 2008 al 2018 ha presieduto il consiglio d’amministrazione della fondazione Ente Olivieri di Pesaro; è direttore responsabile di "Studia Oliveriana", rivista di quella fondazione. Attualmente collabora con il nostro giornale. Collaborazione scenica per immagini e suoni a cura di Goffredo Malaterra. Ingresso libero.

l. d.