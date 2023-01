La vitalità delle Marche in un sol Premio

di Cecilia Casadei Che cosa ci possiamo aspettare dall’arte in un tempo in cui ci sentiamo alla deriva? Quale è la valenza di un evento che riunisce autori e stili differenti in ordine ad una territorialità geografica? Esiste un carattere identitario che accomuna gli artisti di una regione? Questi gli interrogativi stimolati dal Premio Marche che nel 2022 approda ad Urbino e si divide in due: una mostra monografica sul disegno ospitata alla Galleria Albani e la rassegna regionale con 50 artisti marchigiani o legati alle Marche, che vive nell’incanto delle antiche cucine di Palazzo Ducale. Un caleidoscopico reportage con il compito di registrare lo stato dell’arte di una regione che indica pluralità a partire dal suo stesso nome. Un progetto mirato a promuovere il valore dell’arte che attraversa i confini e il respiro della "regionalità" e, nel contempo, rimarca meriti storico artistici, indaga il profilo culturale delle Marche quando era stata l’arte antica, con Raffaello in prima linea, a determinare l’affermazione marchigiana nel contesto nazionale. E’ allora che l’identità dell’arte marchigiana esprime una valenza nella ricchezza della sua storia, si estende e attraversa i confini nazionali e diventa motore per lo sviluppo di una coscienza collettiva. Se "l’uomo è la misura di...