La Vitrifrigo Arena cala gli assi . Cirque du Soleil, Baglioni e Pinguini

Tra gli attesi appuntamenti alla Vitrifrigo Arena, il primo in programma (dal 26 al 29 ottobre), è quello con Le Cirque du Soleil che torna in Italia con Ovo, uno spettacolo che si annuncia ancora più entusiasmante e che toccherà quattro città italiane. Un’occasione unica per vedere uno show unico, grazie ai talentuosissimi artisti che portano in scena dei numeri acrobatici strabilianti. Prima di Pesaro, Ovo farà tappa al Pala Alpitour di Torino, poi dopo l’astronave approderà all’Unipol Arena di Bologna dal 2 al 5 novembre e al Nelson Mandela Forum di Firenze dall’8 al 12 novembre.

"Il Cirque du Soleil – si legge nelle note di sala - è entusiasta di annunciare il suo ritorno in Italia con la produzione energica e acrobata di Ovo. Dall’emozionante esperienza del Cirque du Soleil, Ovo è un’intrusione colorata in un nuovo giorno nella vita degli insetti; un susseguirsi ininterrotto di energia e movimento". Dopo Le Cirque du soleil, sarà la volta della musica con Claudio Baglioni che nell’astronave tornerà il 18 gennaio con questo spettacolo che è una storia che contiene altre storie". Il titolo dello spettacolo "ATuttoCuore" con il cantautore romano che farà rivivere sul palco tutte le sue "età": in oltre tre ore di concerto Baglioni indosserà i panni del "viaggiatore sulla coda del tempo" portando agli spettatori i tanti "Baglioni" che il pubblico ha conosciuto nel corso di una carriera ultracinquantennale. Sul palco ci saranno più di cento artisti - 102 per la precisione, compreso Baglioni - che indossano 550 costumi: è uno spettacolo totale, immersivo, visionario, di grande impatto, che fonde i linguaggi dei concerti, del teatro e del cinema. E la scaletta è formato "only hits". Dopo Baglioni approdano a Pesaro i Pinguini Tattici Nucleari per la prima volta a Pesaro. Per il loro nuovo tour nei palazzetti, il gruppo ha già annunciato le date e alla Vitrifrigo Arena saranno in scena martedì 23 e mercoledì 24 aprile. La band capitanata da Riccardo Zanotti, reduce dal concerto record di Campovolo con ben 80mila persone, sta registrando ovunque il tutto esaurito. Ecco perché, forte di questi numeri, per il loro spettacolo live indoor nei palazzetti tutte le città toccate dal tour avranno almeno due spettacoli. E questa scelta degli organizzatori (la Magellano concerti), conferma come la dimensione live sia importante per la band bergamasca.

Claudio Salvi