La vittoria di Nardi con Djokovic in vetta nella hit parade dell’Atp

Tramite il proprio sito ufficiale, l’ATP ha votato le cinque partite di tennis del 2024 con il risultato più sorprendente e in testa troviamo guarda caso la vittoria del tennista pesarese Luca Nardi contro Djokovic in quel di Indian Wells. Ci sono infatti partite destinate a restare nella memoria di ogni appassionato e la vitoria di Nardi ha portato a un verdetto che nessuno, o quasi, si sarebbe aspettato. L’ATP ha redatto una classifica delle cinque partite del 2024 con il risultato più sorprendente. E al primo posto c’è la vittoria di Luca Nardi su Novak Djokovic al terzo turno di Indian Wells. Il match terminò con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 in favore del tennista di Pesaro, appena il nono giocatore dal 2015 capace di sconfiggere un top 2 essendo fuori dalla top 100 (Nardi iniziò il torneo di Indian Wells da numero 123).

Il risultato è ancora più sorprendente se si pensa che Nardi era stato sconfitto durante il secondo turno delle qualificazioni. Ripescato come lucky loser partì direttamente dal secondo turno dove trovò la vittoria su Zhizhen Zhang.

Nardi ha concluso l’annata con un successo, conquistando il sesto challenge della sua carriera a Rovereto dominando in finale Francesco Maestrelli. Tornando in classifica Atp all’interno dei primi 100 con un 92° posto che vale moltissimo per saltare le qualificazioni a Melbourne. Il 2025 potrebbe davvero essere l’annata del boom per Luca Nardi dopo una stagione molto soffera e un continuo cambio di allenatori.

Nardi è tornato con la coppia di allenatori Sani e Costantini dopo aver inultimente provato l’effetto di Federico Ricci come coach.

A fine stagione è anche tempo di statistiche. E l’Italia si conferma terra di… Challenger! Quest’anno in questa categoria sono stati 207 i tornei disputati in tutto il mondo (11 in più rispetto al 2023): di questi 19 si sono giocati nel nostro Paese. Con Luca Nardi (numero 92 ATP) ha messo la sua firma a Napoli a marzo ed a Rovereto a fine novembre. In tre occasioni poi la finale è stata un derby tricolore: a Tenerife 2 con il successo di Gigante su Travaglia, a Torino con la vittoria di Passaro su Musetti ed a Rovereto con il successo di Nardi su Maestrelli.