La vivace Urbino sconosciuta a cavallo tra Sette e Ottocento

Sarà presentata oggi alle ore 17,30 nel centro civico di Gallo di Petriano l’ultima fatica dello storico e studioso Federico Marcucci, una ricerca sulla Urbino tra Settecento e Ottocento. Il volume, inserito nella collana di studi storici del Comitato di Pesaro e Urbino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento, si intitola “Fonti per una storia di Urbino tra Settecento e Ottocento“ e trascrive per intero con commento ben sei documenti di interesse storico, inediti e poco noti, destinati a mettere in luce la storia di Urbino dal 1797 al 1823.

Al pomeriggio, oltre all’autore, interverranno Stefano Orazi, Daniele Diotallevi e Samuele Giombi dell’Istituto per la Storia del Risorgimento.

I documenti sono: una relazione sull’insurrezione urbinate del 1797, arricchita da particolari miracolosi da don Giacomo Tucchi; un insieme di fogli riguardanti un episodio pochissimo noto della storia urbinate, la reggenza di Francesco II d’Asburgo dell’anno 1800, dopo la fine del triennio giacobino e prima del ritorno del governo pontificio; un memoriale che nel 1810 il vice perfetto di Urbino Antonio Pampari inviò al viceré Eugenio di Beauharnais, illustrante significativamente la vita urbinate all’epoca del Regno Italico; due documenti relativi all’arcivescovo Spiridione Berioli, personaggio che testimonia il clima di incertezza, ambiguità e drammaticità dell’epoca napoleonica; infine, un’istanza di Fulvio Corboli Aquilini al cardinal Bartolomeo Pacca, relativa alle notevoli difficoltà economiche che tormentavano i territori sottoposti al governo pontificio nell’anno 1823.

Tutti documenti in grado di illustrare quale fosse la condizione del territorio urbinate tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, un periodo complesso sul quale c’è ancora molto da scoprire e che il volume di Marcucci contribuirà senz’altro a rischiarare.