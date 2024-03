La voce di Laura Muncaciu per esplorare la nostra evoluzione

E’ Laura Muncaciu la protagonista de “L’Eco dell’evoluzione: l’arte complessa dell’espressione vocale“. Si svolgerà oggi alle 16 nel Salone degli Stemmi Palazzo Pubblico di Cagli, l’ultimo appuntamento della rassegna “Oltre i confini del suono“ che ha proposto le tre lezioni-concerto a cura dell’Accademia del Teatro di Cagli in occasione del progetto “Rigenerazione Urbana – Rigenerazione Umana“, iniziativa dell’assessorato alla cultura che sottolinea l’impegno di Cagli nell’attesa della settimana che dall’8 al 14 aprile la vedrà Capitale della Cultura.

In un contesto di continuità tematica con le precedenti conferenze, incentrate sulla musica pianistica e sulla musica elettronica, questa conferenza si dedica all’esplorazione dell’espressione vocale umana. La voce umana, superando il suo ruolo convenzionale come strumento di comunicazione, si imbarca in un percorso attraverso il tempo che specchia la complessa trama dell’esistenza umana. Partendo dalle sue origini primordiali, profondamente radicate nella biologia umana, fino a raggiungere l’elevato vertice rappresentato dall’Opera, la voce emerge come testimone della natura poliedrica della vita umana. Questo lavoro intende analizzare l’espressione vocale quale manifestazione di narrazioni culturali, estetiche, artistiche e biologiche, delineando il suo sviluppo da primaria forma di interazione umana a sofisticato medium artistico. Le riflessioni teoriche saranno potenziate attraverso performance vocali per un’immersione più integrata. L’ingresso è libero.

b. t.