La voce di Salvatore Sassu un insegnamento per tutti

Un mondo nuovo, irripetibile, colmo di gioia nel fare musica. Una traccia scritta di un affresco di vita musicale raccontato tra le pagine di un libro del Maestro Andrea Zepponi, dedicato proprio a Salvatore Sassu, Baritono e Maestro di canto che verrà presentato domani alle ore 17 al Conservatorio.

"L’idea di scrivere questo libro mi è venuta un anno fa durante il concerto in onore di Sassu. Io devo abbastanza al Maestro che ha introdotto nel conservatorio la voce del “Controtenore“, una vocalità che prima non esisteva anzi veniva sentita come qualcosa di fuori luogo – afferma Andrea Zepponi, autore del libro –. Non solo ha individuato la possibilità di far studiare questo tipo di voci ma è stato proprio un precursore quando il Conservatorio cambiò e divenne una vera università. Andava fuori dagli schemi di quell’epoca ma allo stesso tempo era assolutamente in linea con le nuove tendenze di ricerca del Conservatorio. Nel libro oltre a testimonianze e documenti sulla sua vita ho inserito ricordi e avvenimenti miei vissuti in prima persona".

Un libro che vuole raccontare e lasciare traccia di quel periodo dove il “Rossini Opera festival“ era nel suo massimo splendore. "Il modo migliore per ricordare un artista è farlo con la sua arte, non rimpiangerlo, ma farlo continuamente vivere e gioire attraverso la sua arte – sottolinea Francesca Sassu, figlia di Salvatore Sassu –. E’ stato commovente avere in mano questo libro, lui, un grandissimo amante delle voci ma anche un grandissimo papà".

La presentazione del libro (domani ore 17 al Conservatorio, Sala dei Marmi) sarà un’occasione anche per assistere ad un concerto lirico, alle ore 21 nella Sala Pallerini di Palazzo Gradari. "I relatori della presentazione del libro, oltre all’autore, saranno il Soprano Wilma Vernocchi e il Maestro e pianista Ubaldo Fabbri. Alle 21 invece al concerto lirico dal titolo “Una voce al di là del mare“ si esibiranno Francesca Sassu, Norina Angelini, Angelica Battaglia, Monica Boschetti, Andrea Pistolesi, Alessandro Moccia, Calin Miron, Maestro Vincenzo Marinucci, Maestro Fabrizio Di Muro e il Maestro Riccardo Maria Ricci" spiega il tenore Alessandro Moccia. Il libro è disponibile nella libreria Coop, Campus e Bonali di Pesaro. Questa è un’iniziativa svolta grazie alla collaborazione di “Pianoforti di F.D“.

Ilenia Baldantoni