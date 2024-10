La vogata magica delle donne a Verbania: "Quattro di coppia" campionesse d’Italia

Straordinario risultato della Società Canottieri Pesaro ai Campionati Italiani di Coastal Rowing, specialità Endurance, appena conclusi a Verbania. All’evento, a cui hanno partecipato oltre 400 atleti in rappresentanza di 61 società, la società pesarese, forte di 25 atleti tra giovani (Senior) e Master (maggiore compagine tra le società partecipanti), ha trionfato nella categoria quattro di coppia con timoniere C4x+ Master Over 54 femminile con Francesca Fabbrini, Antonella e Maria Luisa Lobuono (entrambe già vincitrici del titolo nella categoria C4x+ Master 43-54 nel 2014), Valeria Ruggeri, timoniere Gabriel Camargo Nordi, e vinto due argenti con gli equipaggi C4x+ Master 43-54 Maschile (Francesco Viscido, Fabio Giustiniani, Lorenzo Adversi, Gianluca Terenzi, timoniere Paolo Giustiniani) e C4x+ Senior Femminile (Gloria Perleoni, Elena Cospito, Alice Casadei, Novella Savorani, timoniere Gabriel Camargo Nordi). Inoltre, grazie ai fondamentali piazzamenti nel C4x+ Master Over 54 maschile (5° posto), C4x+ Master Over 54 femminile (7° posto) e C4x+ Senior maschile (6° posto), la Canottieri Pesaro ha conquistato il "Trofeo Procida", assegnato in base ai piazzamenti complessivi conseguiti durante l’intera manifestazione e il "Trofeo del Mare", riservato alla società col miglior punteggio complessivo nelle prove in quattro di coppia con timoniere maschile e femminile.

Nella classifica del "Trofeo Procida" la Canottieri ha totalizzato 160 punti, staccando di 14 l’AC Sanremo (seconda) e la SC Padova (terza) a 143. Identico il podio del "Trofeo del Mare", dove Pesaro spicca con 30 punti, San Remo si ferma a 26 e Padova a 19. Questi risultati consolidano la crescita della società del presidente Fabio Giustiniani nel panorama del coastal rowing a livello nazionale, confermata anche dalla convocazione da parte della Federazione Italiana Canottaggio del giovane atleta Manuel Riccardi, classe 2006, per rappresentare l’Italia alla "Coupe de la Jeunesse" Beach Sprint 2024 - in pratica il campionato europeo dedicato alla categoria junior - che si svolgerà a Los Alcazares, in Spagna dal 1° al 3 novembre. Grande merito anche agli allenatori Maurizio Mancini e Fabio Castrignanò per il gran lavoro svolto. Alla premiazione dell’equipaggio C4x+ Master Over 54 femminile ha preso parte il presidente della Federazione Giuseppe Abbagnale mentre alla premiazione del "Trofeo Procida" e "Trofeo del Mare" c’era anche la consigliera federale Luciana Reale.