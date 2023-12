La Vuelle a caccia della doppietta. Sabato con Varese una bella chance

C’è una bella atmosfera in città questa settimana. La vittoria fa sempre morale e il ritorno in biancorosso di un Cinciarini subito autoritario ha autorizzato i sogni cestistici dei tifosi a riaccendersi. Nonostante sia chiaro che questa Vuelle ha comunque dei limiti strutturali, è anche vero che innescando meglio certi uomini la squadra può fare un passo avanti, almeno nell’organizzazione offensiva. Mentre in difesa l’esempio di Cincia, che a Pistoia ha rapinato diversi palloni usando l’astuzia, ha caricato anche Bamforth, alla miglior prestazione difensiva stagionale. A fronte di una serata imprecisa al tiro, Scott si è gasato nel cercare di contenere una furia come Payton Willis e nel primo tempo, con l’aiuto dei compagni che arrivavano a raddoppiarlo, lo ha fermato a 5 punti. Non è cosa da poco.

E se i veterani danno l’esempio, poi anche gli altri si accodano. Non è un caso che da Ford sia arrivata finalmente una prestazione di spessore dopo un periodo opaco e che Quincy ci abbia messo il fisico, finalmente, facendo sentire i suoi muscoli sia nella sua metà campo che attaccando il ferro mentre in altre gare vagava per il campo senza costrutto.

A livello statistico, Cincia si è preso subito lo scettro di giornata con 10 assist in quella che è la specialità della casa, mentre Visconti è stato votato come miglior italiano della Lba in questa 12ª giornata. A questo punto, la gara contro Varese di sabato sera è doppiamente importante, intanto per cercare di mettere in fila due vittorie, cosa mai successa finora da inizio stagione, e mantenere alto l’entusiasmo; poi perché bisogna accumulare fieno in cascina per la classifica in questo fine anno, visto che il 30 dicembre la Vuelle è attesa dalla trasferta di Bologna contro una Virtus in gran spolvero, salita al secondo posto solitario nella graduatoria di Eurolega, merito del gran lavoro di Luca Banchi.

Nel frattempo, Varese ha provato a riprendersi qualche protagonista che l’anno scorso le aveva fatto vivere una splendida annata, ma ha fatto due buchi nell’acqua. Colbey Ross, il play che la passata stagione aveva fatto le fortune di coach Matt Brase ha preferito firmare per Tortona dopo aver fatto flop al Buducnost, dove non è stato praticamente utilizzato. Markel Brown, talentuoso esterno con un passato Nba, è andato invece a Napoli per sostituire Jaworski (l’uomo che a Pesaro mise 7 bombe) che ha problemi ad una spalla. La Openjobmetis, che già deve fare a meno di Davide Moretti (ai box per un infortunio muscolare), cerca disperatamente sul mercato un esterno che salti l’uomo e arriverà a Pesaro con le spalle al muro. Come tutte le squadre ferite è pericolosa, ma la Vuelle dovrà affrontarla come fece con Treviso: decisa a mettere le cose in chiaro sin dall’inizio, con un buon approccio e cercando di non lasciare troppe speranze all’avversaria di turno.

Elisabetta Ferri