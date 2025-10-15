La Vuelle cerca la quarta perla a Bergamo. Stasera nel recupero c’è in palio il primato

Tour de force per la Vuelle, che stasera sarà di nuovo in campo, a distanza di tre giorni dal colpaccio sul campo della Fortitudo, per il recupero della gara della prima giornata. I biancorossi saranno impegnati sul parquet della ChorusLife Arena di Bergamo per la sfida contro la Gruppo Mascio (palla a due alle 20.30). Se Pesaro sarà ancora senza Kay Felder, Bergamo dovrà pagare ammenda se vuole schierare Dustin Hogue, squalificato per una gara ‘dopo aver colpito con una gomitata al volto, in fase di gioco, un atleta avversario, fatto che ne comportava l’espulsione’: questa la motivazione che si legge nei provvedimenti disciplinari del giudice sportivo. La società lombarda non se l’aspettava, almeno a giudicare dal commento ufficiale diramato ieri pomeriggio: "La Gruppo Mascio Bergamo ha ricevuto la comunicazione, accolta con sorpresa, della decisione degli organi giudicanti di sanzionare con una giornata di squalifica Dustin Hogue, espulso domenica nel match casalingo alla ChorusLife Arena di Bergamo terminato con il successo per 77-69 contro l’Urania Milano". Sapremo oggi se la richiesta sarà stata accolta, chiaramente la presenza o meno del pivot americano può cambiare le carte in tavola di questa sfida che coach Spiro Leka presenta così: "A Bergamo ci attende una trasferta impegnativa contro una squadra in forma e dotata di grande fisicità, con un mix di gioventù ed esperienza. Sarà fondamentale controllare il ritmo del gioco, non subire a rimbalzo e fornire una prestazione solida, cercando di sfruttare al meglio i nostri punti di forza come la difesa per provare a portare a casa la terza vittoria consecutiva lontano dal nostro parquet".

Tra le fila dei bergamaschi sta andando forte l’ex biancorosso Eric Lombardi, che nelle ultime tre partite è sempre andato in doppia cifra: "Sappiamo che ci aspetta una partita molto difficile contro una squadra forte come Pesaro che, come noi, arriva da una striscia di tre vittorie consecutive e ha vinto l’ultima a Bologna. E’ una partita infrasettimanale per cui la stanchezza si farà sentire nelle gambe da entrambe le parti – sottolinea Eric - e vincerà chi avrà più energie e riuscirà a difendere meglio. Sarà dura, loro sono una squadra molto esperta, ma avremo dalla nostra il sostegno del pubblico di Bergamo e daremo il massimo come sempre". Per seguire la partita c’è la diretta streaming su Lnp Pass oppure la radiocronaca su Radio Incontro Pesaro; la gara verrà poi trasmessa in differita domani sera alle 22 su Rossini Tv (canale 80 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Gagliardi, Ferretti e Rezzoagli.

Elisabetta Ferri