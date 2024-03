La Vuelle combatte poi scivola nel baratro. Prima s’illude ma Treviso vince in volata

Nutribullet

93

Carpegna Prosciutto

89

NUTRIBULLET : Bowman 21, Zanelli 2, Harrison 14, Torresani ne, Faggian, Robinson 12, Scandiuzzi ne, Mezzanotte 5, Allen 13, Camara ne, Olisevicius 9, Paulicap 17. All. Vitucci.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: McDuffie 17, Bamforth 10, Bluiett 6, Visconti 7, Wright-Foreman 11, Ford 8, Maretto ne, Tambone 5, Cinciarini 14, Mazzola 11, Fainke ne. All. Sacchetti.

Arbitri: Attard, Bartoli e Valleriani.

Note - Parziali: 27-26, 45-44, 67-64. Tiri liberi: Treviso 20/24, Pesaro 13/17. Tiri da 3: Treviso 9/24, Pesaro 14/34. Rimbalzi: Treviso 34, Pesaro 28. Assist: Treviso 13, Pesaro 16. Fallo tecnico a Harrison. Usciti per falli: Bowman e Ford. Spettatori: 5.169.

La Vuelle si è aggrappata alla serie A con le unghie ma, nei minuti finali della gara che poteva salvarle la vita, poi è scivolata nel baratro. Arrivati a questo punto, uscire dal sepolcro sulle proprie gambe sarebbe una sorta di miracolo che andava fatto a Pasqua. Ci ha provato, Sacchetti, mescolando quintetti che per quasi tutto il match hanno retto l’urto anche senza pivot: il coach ha fatto giocare i suoi a ritmi vorticosi, ha spinto Mazzola a colpire da fuori per costringere il pivot di Treviso a uscire dall’area. Le mani dei biancorossi dall’arco sembravano benedette: all’intervallo i pesaresi avevano già sganciato 9 bombe distribuendole su 6 giocatori, in modo da risultare meno prevedibili. Ha funzionato a lungo e d’altronde non c’erano strade molto diverse senza centri e dato che l’unico che ha talento e per attaccare il canestro è McDuffie che ha fatto una signora partita, con movimenti da manuale.

Primo quarto a velocità folle, Meo usa 9 giocatori per tenere vivi tutti e ottiene risposte anche da Visconti, finalmente scongelato dal freezer. La difesa imbavaglia Olisevicius, che segna il primo canestro solo a fine secondo quarto, ma fatica tantissimo a contenere i cambi di passo di Bowman e l’atletismo di Paulicap.

In ogni caso, all’intervallo la partita è apertissima. La tripla di Bamforth che al 24’ firma il +5 (47-52) comincia a mettere pressione su Treviso, ma lì un instant-replay durato una vita concede una palla dubbia ai padroni di casa che la sfruttano benissimo con un 2+1 di Paulicap che impatta (54-54). Quindi Treviso sorpassa, ma Tambone risponde, poi Wright-Foreman pasticcia su un paio di palloni che consentono alla truppa di Vitucci di andare all’ultimo riposo sul +3. In una partita così tirata non è un dato di poco conto e all’inizio dell’ultimo quarto la Nutribullet tenta l’allungo con Harrison; Tambone frena ancora la fuga dei veneti con una tripla (69-66). Pesaro ha l’occasione del riaggancio, ma Foreman la spreca con un passaggio all’indietro commettendo un’infrazione di metà campo che costa cara perché sul ribaltamento arriva la tripla di Bowman che sigla il massimo vantaggio (75-69). Il play ex Brindisi ne mette un’altra per il +9. Sembra finita, ma Cinciarini non si vuole arrendere e batte sistematicamente Zanelli in entrata, poi con un coast to coast riporta i suoi a -5 (83-78 al 37’). Sullo sfondamento di Bowman, che deve uscire per 5 falli, Pesaro ci spera e prima tre liberi di McDuffie, poi un canestro di Foreman riaccendono le speranze a 2’ dal gong (85-83). Treviso si rifugia in lunetta con Harrison che non sbaglia nulla, ultima chance a 38’’ dalla fine ma sull’87-84 Foreman si fa soffiare la palla. Fine delle illusioni.

Elisabetta Ferri