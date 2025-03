La Vuelle crolla di schianto nell’ultimo quarto. La squadra è apparsa in riserva di energie

Reale Mutua 85 Carpegna Prosciutto 69

REALE MUTUA: Taylor 25, Seck, Ghirlanda 8, Schina 17, Montano 12, Landi 2, Avino, Garuzzo, Severini 2, Ajayi 17, Ladurner 2. All. Moretti CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Reginato ne, Petrovic 11, Maretto 6, Imbrò 9, De Laurentiis 15, King 4, Bucarelli 2, Lombardi, Zanotti 7, Ahmad 15. All. Leka. Arbitri: Nuara, Di Martino e Coraggio. Parziali: 13-22, 36-41, 57-57. Tiri liberi: Torino 10/14, Pesaro 17/22. Tiri da 3 punti: Torino 13/32, Pesaro 6/22. Rimbalzi: Torino 42, Pesaro 31. Falli tecnici a Leka e Bucarelli.

La partita della Vuelle finisce nell’intervallino prima dell’ultimo quarto, che terminerà 28-12. Alla fine del terzo periodo, sul 57 pari, il match sarebbe ancora tutto da giocare ma evidentemente Pesaro aveva terminato la benzina e la macchina biancorossa si arena a bordo strada mentre Torino ingrana la quinta con Matteo Schina nel ruolo di mattatore.

Eppure, la partita era cominciata con il piede giusto Diversamente dal solito, i biancorossi approcciano bene e mettono in croce la truppa di Moretti, costretto a chiamare il primo time-out dopo 5’ con la Vuelle avanti 11-2 e Ahmad che entra a piacimento nell’area dei padroni di casa. Il secondo canestro di Torino arriva solo al 6’ però la festa biancorossa - con dieci punti di margine al 7’ - dura poco: il tempo di arrivare a fine primo quarto, con l’assist di Lombardi dietro la schiena per Petrovic che appoggia il +9.

La Real Mutua, smaltita la sbornia di Rimini (forse da ridimensionare, visto il crollo dei romagnoli in casa con Orzinuovi), si rimette a fare sul serio: stringe le maglie difensive e trova col giovane Ghirlanda (classe 2001) buoni spunti sotto i tabelloni, prima del rientro di Ajayi. Parziale di 12-0 e Torino sorpassa (29-28) a metà del secondo quarto. La reazione è tutta di De Laurentiis: 6 punti consecutivi del pivot tengono Pesaro in linea di galleggiamento, poi la tripla di Petrovic prima dell’intervallo, a cui la Vuelle si accomoda sul +5, apre il cuore alla speranza. Ma è una pia illusione: il rientro dei piemontesi dagli spogliatoi è veemente, bastano 45’’ per riacciuffare Pesaro (41-41) che deve andare ancora da Rino per trovare un tiro dall’arco allo scadere, che pure non è roba sua. Nel batti e ribatti di fine terzo quarto Imbrò infila due triple preziose che consentono ai pesaresi di rimanere lì.

Ma nell’utimo quarto la Vuelle, che non ha nulla da King mentre l’arma letale Ahmad per una volta fa cilecca, si squaglia letteralmente: regge 3-4 minuti (67-63 al 34’) prima che Taylor metta a ferro e fuoco la difesa senza trovare alcuna opposizione, quindi è Schina ad infila le ’banderillas’ sulla schiena del toro biancorosso, che crolla di schianto.

Elisabetta Ferri